Mit Haftbefehlen gesuchter Mann beleidigt Gäste rassistisch

Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter 51-jähriger soll in Berlin-Moabit zwei Gäste in der Lobby eines Hostels rassistisch beleidigt haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Verdächtigen am Montagabend fest, nachdem er zwei 32 und 41 Jahre alte Männer rassistisch beschimpft habe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten nahmen ihn mit auf eine Wache und stießen dort bei der Kontrolle der Personalien auf die Haftbefehle. Der Mann kam ins Gefängnis. Was ihm vorgeworfen wird, wurde zunächst nicht bekannt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.