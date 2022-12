Rohr geplatzt: Heißes Wasser ergießt sich in Gedächtniskirche

Charlottenburg: Fernwärmeleitung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche geplatzt

Berlin. Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu Dienstag zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche aus. Dort war eine Fernwärmeleitung geplatzt. Im Gebäude entstand massiver Wasserschaden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, lief heißes Wasser aus der kaputten Leitung sowohl in die Kirche als auch in den Souvenirladen. Nach zweieinhalb Stunden stellte die Feuerwehr die Leitung ab. Das ausgelaufene Wasser wurde von den Einsatzkräften entfernt. Durch das heiße Wasser wurde die Inneneinrichtung des Ladens beschädigt.

Foto: Pudwell

Bei dem Einsatz waren insgesamt 23 Feuerwehrkräfte vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Ursache für das Platzen der Leitung ist noch unklar.

#Technische_Hilfeleistung in #Charlottenburg. In der #Kaiser_Wilhelm_Gedächtniskirche platzte heute Nacht eine Fernwärmeleitung. Die Folge war ein massiver Wasserschaden im Gebäude. Wasser abgestellt und abgesaugt, weitere Ausbreitung verhindert. Niemand verletzt #EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 20, 2022

Charlottenburg: Stark blutender Mann in der Notaufnahme

In der Nacht zu Dienstag erschien in der Rettungsstelle des Krankenhauses Westend (Charlottenburg) ein Mann mit stark blutenden Schnittverletzungen am Kopf, Arm, Gesäß und Bein. Er berichtete, dass er am Kaiserdamm von mehreren Personen angegriffen worden sei. Der 42-Jährige wurde nach einer ersten Versorgung seiner Wunden in ein anderes Krankenhaus verlegt.

Westend: Mann ohne Führerschein flieht mit Auto von Mama

Weil ein junger Mann bei Rot eine Ampel in Westend (Charlottenburg) überfuhr, fielt er Polizisten auf. Als sie ihn kurz vor Mitternacht in der Nähe der Kreuzung Kaiserdamm, Ecke Theodor-Heuss-Platz stoppen wollten, gab er Gas. Im Bereich zwischen Reichs- und Heerstraße war Schluss: Er verlor die Kontrolle über das Auto und prallte gegen Poller. Fahrer und Beifahrer stiegen aus und wurden festgenommen. Für den Fahrer wurde ein Rettungswagen angefordert, weil er über Kopf- und Nackenschmerzen klagte. Währenddessen wurde klar: Er hat weder Personalausweis noch Führerschein. Außerdem schien er unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Der Polizeicomputer spuckte dann auch aus, dass im April der Führerschein des Mannes eingezogen worden war. Das Auto gehört seiner Mutter.

Gesundbrunnen: Bundespolizei nimmt falschen Kriminalpolizisten fest

Die Bundespolizei hat am Montagnachmittag in einer S-Bahn einen Mann festgenommen, der sich mehrfach als Kriminalpolizist ausgegeben hatte. Der Mann hatte demnach gegen 15 Uhr in der S2 Richtung Gesundbrunnen eine Frau angesprochen, weil sie keine Maske trug. Die 23-Jährige forderte ihn auf, sie in Ruhe zu lassen. Der Mann sagte daraufhin, er sei Kriminalbeamter und forderte den Ausweis der Frau. Diese stieg am S-Bahnhof Gesundbrunnen aus und verständigte Sicherheitsmitarbeiter, die wiederum die Bundespolizei riefen. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Nötigung und Amtsanmaßung gegen den 44-Jährigen ein.

Neukölln: Hakenkreuz mit Balsamico-Creme geschmiert

Die Polizei hat am Montagabend in Neukölln eine 46-Jährige festgenommen, die zuvor ein Auto beschädigt hatte. Zunächst soll die Frau mit einem Barhocker an der Ecke Maresch- und Bartastraße auf ein Auto eingeschlagen haben, wodurch die Scheiben zu Bruch gingen. Dann soll sie mit Balsamico-Creme ein Hakenkreuz und einen Schriftzug auf die Motorhaube geschmiert haben. Polizeibeamte entfernten die Symbole nach der Festnahme der Frau.

Kreuzberg: Taschendiebe festgenommen

Polizisten haben am frühen Dienstagmorgen zwei Taschendiebe festgenommen. Sie hatten in einer Bar am Oranienplatz in Kreuzberg einem 30-Jährigen beim sogenannten "Antanzen" sein Portemonnaie und sein Smartphone aus einer Bauchtasche gestohlen. Als der das bemerkte, verfolgte er die beiden. Er holte einen Tatverdächtigen ein und hielt ihn fest, bis die Polizei kam. Die Beamten fanden dann bei ihm auch einen Teil der Beute. Sie nahmen ihn fest. Der vermutliche Mittäter war entkommen, meldete sich aber kurz darauf per Telefon bei einem Zeugen. Die beiden verabredeten sich an der Wiener Straße. Zum Treffen kamen auch Polizisten, die ihn so auch festnahmen.

Moabit: Mann beleidigt Hostel-Gäste

Ein 51-Jähriger soll am Montagabend in der Lobby eines Hostels an der Lehrter Straße in Moabit (Mitte) zwei Männer rassistisch beleidigt haben. Polizisten nahmen ihn fest. Bei der Gelegenheit wanderte er in die JVA ein, weil gegen ihn zwei Haftbefelle offen waren.

Wedding: Auto-Einbrecher geschnappt

In der Nacht zu Dienstag bemerkte eine Anwohnerin, wie ein Mann an der Triftstraße in Wedding (Mitte) die Scheibe der Beifahrertür eines Autos einschlug. Sie rief die Polizei, die den Tatverdächtigen (36) festnahm, als er aus dem Auto stieg. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten die Bankkarte einer Frau. Die Karte wurde bei einem Autoeinbruch vor drei Tagen gestohlen. Außerdem entdeckten die Polizisten bei einem Auto in der Nähe ebenfalls eine eingeschlagene Scheibe. Die Polizei prüft nun, ob die Taten zusammenhängen.

Neukölln: Fahrzeuge brennen

In der Nacht zu Dienstag bermerkte eine Anwohnerin an der Jochen-Nüßler-Straße in Neukölln zwei brennende Autos. Zuvor hatte es laut geknallt. Ein Ford ist vollständig ausgebrannt, ein Renault erheblich beschädigt. Ein weiterer Renault wurde von der immensen Hitze beschädigt. Er stand hinter den brennenden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Prenzlauer Berg: Fußgänger läuft vor Straßenbahn

Am Montagnachmittag überquerte ein Fußgänger bei Rot die Mittelinsel der Straßenbahngleise an der Storkower Straße in Prenzlauer Berg (Pankow). Die heranbrausende Straßenbahn der Linie M4 erfasste ihn. Der Mann (39) kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Tramfahrer (59) erlitt einen Schock.