Überfall im U-Bahnhof - Polizei sucht Verdächtigen mit Fotos

Nach einem Überfall auf einen 14-Jährigen am 12. November 2022 hat die Polizei jetzt Fotos eines der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Demnach sollen zwei Männer gegen 7.35 Uhr den Jugendlichen im U-Bahnhof Augsburger Straße in Charlottenburg gegen eine Wand gedrängt, ihn mit einem Messer bedroht und seine Wertsachen gefordert haben. Die Männer flüchteten mit ihrer Beute. Einer der Männer konnte laut Polizei inzwischen identifiziert werden, der zweite noch nicht.

Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) fragt:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75, 13597 Berlin Spandau, unter der Telefonnummer (030) 4664-273315 (während der Bürodienstzeiten) bzw. (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an dir2k33@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.