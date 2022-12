Glatteis in Berlin heute: Gefürchteter Eisregen setzt ein - alle News zum Wetter

In Berlin und Brandenburg hat am Mittag Regen eingesetzt: Auf den kalten Böden kann sich teils gefährliches Glatteis bilden.

Überfrierender Regen hat in vielen Teilen Deutschlands für spiegelglatte Straßen gesorgt. In Niedersachsen kam ein Autofahrer ums Leben, als sein Fahrzeug von der Fahrbahn abrutschte. Der Flugverkehr ist beeinträchtigt.

Berlin.

Für Berlin und Brandenburg gilt eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis.

Gefährlicher Eisregen breitet sich vom Südwesten Brandenburgs über Berlin in den Norden aus.

Der Regen hat das Berliner Stadtgebiet erreicht.

Wetterdienst stuft Warnung herunter

17.01 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat sein Unwetterwarnung heruntergestuft. Die Amtliche Warnung vor Glätte gilt jetzt noch als "markantes Wetter". Die Warnung soll noch bis 18 Uhr gültig sein.

Polizei Brandenburg: Kein Chaos auf Straßen durch Glätte

17 Uhr: Die befürchteten Glätteunfälle sind in Brandenburg bis zum Montagnachmittag ausgeblieben. Es gebe keine dramatische Lage, sagte ein Sprecher des Lagedienstes. Er sprach von zwei bis vier Glätteunfällen im gesamten Land. Die Autofahrer seien rechtzeitig informiert und dadurch offensichtlich gewarnt worden, schätzte er ein. Die Autofahrenden rief er auf, sich den Witterungsverhältnissen anzupassen und vorsichtig zu fahren.

Für den Südwesten hatte der Deutsche Wetterdienst amtliche Unwetterwarnungen wegen gefrierenden Regens und Glatteis herausgegeben. Zwischen Prignitz, Havelland und Fläming sollte es der Prognose zufolge bei Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad gefrierenden Regen geben, der sich weiter nach Berlin und andere Teile Brandenburgs ausbreiten sollte.

Auch die Feuerwehren im Nordosten des Landes berichteten auf Nachfrage von wenigen Unfällen. In den Landkreisen Barnim, Oberhavel und Uckermark seien vereinzelt Personen auf Gehwegen gestürzt, sagte ein Sprecher. Es habe aber keine größeren Einsätze der Rettungskräfte gegeben. Ähnliches berichtete die Regionalleitstelle für die Stadt Brandenburg an der Havel und die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming.

Glatteis in Berlin: Feuerwehr verzeichnet mehrere Stürze

15.32 Uhr: Die Glätte mache sich durch vermehrte Einsätze bemerkbar, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Nachmittag. „Es sind aber bislang alles Stürze und keine Verkehrsunfälle.“ Man würde die Patienten vor Ort ambulant betreuen oder ins Krankenhaus fahren.

Neben der Berufs- wurden 16 Freiwillige Feuerwehren in den Dienst gerufen. Überlastet sei man bislang trotz des Ausnahmezustands im Rettungsdienst, der am Vormittag ausgerufen wurde, nicht, so der Sprecher weiter. Entwarnung gibt die Feuerwehr nicht – im Gegenteil. Denn jetzt würde es erst einmal wieder kälter werden und damit frieren.

Glätte könnte für Gefahr sorgen: Warnung vor Spaziergängen in Parks und Gärten

12.27 Uhr: Auf Ausflüge und Spaziergänge in Parks und Gärten in Potsdam, Berlin und Brandenburg sollten Besucher wegen Glätte vorerst verzichten. Dazu hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) geraten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Glatteis durch gefrierenden Regen. Lesen Sie dazu: Glatteis in Berlin droht: Deutliche Warnung vor gefährlichem Eisregen

Die Stiftung bat ihre Gäste, diese Warnung zu beachten. Im Verbund der SPSG sind über 30 Schlösser und Gärten in Berlin und Brandenburg. Neben den berühmten Hohenzollernresidenzen Sanssouci in Potsdam und Charlottenburg in Berlin gehören in Brandenburg die Schlösser Rheinsberg, Caputh, Königs Wusterhausen, Oranienburg und Paretz dazu.

Glatteis in Berlin droht: Feuerwehr ruft noch vor Regen Ausnahmezustand aus

12.07 Uhr: Der Lagedienst der Berliner Feuerwehr habe die Situation im Blick und bereits die Freiwilligen Feuerwehren in den Dienst geholt, sagte ein Sprecher am Mittag. Die würden sich nun bereithalten. „Wenn es vermehrt Anrufe gibt, haben wir damit eine gute Stütze.“ Ansonsten sei man in Habachtstellung und warte ab, wie sich die Lage entwickele.

Während der Regen auf sich warten lässt, wurde bereits um 11.40 Uhr wurde bei der Berliner Feuerwehr wieder der Ausnahmezustand (AZ) im Rettungsdienst ausgerufen. Das erfolgt immer dann, wenn die verfügbaren Rettungswagen (RTW) zu 80 Prozent ausgelastet sind und die vorgegebene Eintreffzeit beim Patienten von zehn Minuten nicht eingehalten werden kann.

Mit dem drohenden Glatteis habe der AZ jedoch nichts zu tun, so der Sprecher weiter. Der Ausnahmezustand gehört im völlig überlasteten Rettungsdienst mittlerweile zum Alltag und wurde in diesem Jahr bereits mehr als 300 Mal ausgerufen – doppelt so häufig wie im Vorjahr und mehr als fünf Mal so viel wie noch 2020.

So geht man bei Glatteis richtig und sicher

12.15 Uhr: Mit Blick auf das mögliche Glatteis haben die Unfallchirurgen der Helios Klinik München West in einem Video auf YouTube vorgemacht, wie man sich bei Glatteis fortbewegen sollte.

Glatteis Helios

Berliner Feuerwehr mahnt wegen Glatteis zur Vorsicht

12.04 Uhr: Angesichts der Glättegefahr in Berlin am Montag hat die Feuerwehr die Menschen zur Vorsicht aufgerufen. Grundsätzlich warnte sie davor, gefrorene Gewässer zu betreten. Man könne nicht sehen, ob eine Eisschicht dick genug und begehbar sei, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. „Gerade bei fließenden Gewässern ist Vorsicht geboten, das Wasser fließt unter der Schicht ja weiter.“ Eisflächen auf Flüssen, Seen oder Teichen sollten Menschen allgemein nicht betreten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Montag in Berlin und Brandenburg vor Glatteis gewarnt. Am Montagmittag waren der Feuerwehr noch keine Einsätze wegen Glatteises bekannt, wie der Sprecher sagte.

Warnung: der DWD warnt vor plötzlich auftretender Glätte in der Zeit von 10-18 Uhr. Bitte geben Sie auf sich Acht.⁰ Eisflächen auf Gewässern bitte grundlegend nicht betreten. ⁰Beachten Sie ebenfalls die Tipps auf unserer Website.https://t.co/kaeWrHE8AC pic.twitter.com/sjqudqDeul — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 19, 2022

Tierpark Berlin wegen Gefahr vor Glatteis geschlossen

11.24 Uhr: Wegen Glatteisgefahr hat der Tierpark in Berlin seine Tore geschlossen. Mitarbeiter haben am Morgen damit begonnen, den Park zu räumen, wie eine Sprecherin mitteilte. „Tiere, für die das Glatteis eine Gefahr darstellen könnte, bleiben vorsorglich in ihren Ställen.“ Am Dienstag sollte der Tierpark laut Angaben der Sprecherin wieder öffnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Montag vor Glatteis in Berlin und Brandenburg gewarnt.

Regen und Glatteis in Berlin und Brandenburg - Wetterdienst warnt

5.48 Uhr: Ein regenreicher Montag mit Glatteis erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Für den Südwesten Brandenburgs hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) amtliche Unwetterwarnungen wegen gefrierenden Regens und Glatteis herausgegeben. Demnach trete am Montagvormittag zwischen Prignitz, Havelland und Fläming gefrierender Regen auf, der sich zum Mittag hin weiter nach Berlin und andere Teile Brandenburgs ausbreitet. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad.

Autofahrer sollen laut DWD vorsichtig fahren, möglichst volltanken und Decken sowie warme Getränke mitnehmen. Gegen Nachmittag soll die Glatteisgefahr dann wieder abnehmen. In der Nacht bleibt es weitgehend bewölkt und es regnet gebietsweise. Die Temperaturen bleiben jedoch wie am Tag zwischen 1 und vier 4, nur in der Niederlausitz kann es in die Minusgrade rutschen.