Berlin-Mitte: Auto schleudert über Mittelinsel und fährt Ampel um

Mitte: Auto schleudert über Mittelinsel und fährt Ampel um

Am späten Sonntagabend fuhr der Fahrer eines VW Golf-GTI an der Hannoverschen Straße in Höhe Philippstraße in Mitte über eine Mittelinsel und gegen die mittlere Ampel. Der Wagen kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Die Feuerwehr behandelte mehrere Personen vor Ort und transportierte mindestens eine in ein Krankenhaus. Nach ersten Angaben fuhr der Fahrer bei winterlichen Wetterverhältnissen noch mit Sommerreifen. An dem Golf entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Ein Rad hing nur noch am Fahrzeug, mehrere Reifen waren platt. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug und stellte es mittels Rollgleitern am Straßenrand ab.

Fennpfuhl: Motorraum eines Autos brannte

Der Motorraum eines Autos brannte in Fennpfuhl.

Foto: Peise

Die Berliner Feuerwehr ist am Montag gegen 18.50 Uhr zum Weißenseer Weg nach Fennpfuhl (Lichtenberg) verständigt worden. Dort brannte der Motorraum eines Fahrzeugs. Die Brandbekämpfer hatten das Feuer rasch unter Kontrolle, ehe es sich auf das komplette Auto ausweiten konnte. Wie die Polizei mitteilt, geht man derzeit von einem technischen Defekt aus. Die Ermittlungen dauern an.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Friedrichshain-Kreuzberg: Feuer im Hinterhof

Die Feuerwehr löschte einen Brand in einem Hinterhof.

Foto: Peise

Auf einem Hinterhof an der Frankfurter Allee in Friedrichshain-Kreuzberg haben am Montagnachmittag Gerümpel und eine Mülltonne gebrannt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Wilhelmstadt: Autofahrer rammt mehrere Fahrzeuge

Ein 78-Jähriger ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Wilhelmstadt schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei gegen 15.30 Uhr mit seinem Toyota auf der Adamstraße Richtung Konkordiastraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort rammte er den entgegenkommenden VW einer 24-Jährigen, dann den Nissan eines 48-Jährigen und schließlich den Peugeot einer 22-Jährigen. Dadurch überschlug sich der Toyota und blieb auf dem Dach liegen. Der 78-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Ein Elfjähriger, der auf dem Rücksitz des Autos gesessen hatte, wurde nur leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Reinickendorf: Jugendlicher sticht auf anderen Jugendlichen ein

Passanten bemerkten am Sonntagnachmittag an einer Bushaltestelle an der Bernauer Straße in Tegel (Reinickendorf) einen stark blutenden Jugendlichen. Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungskräfte. Die banden das Bein des 16-Jährigen ab und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er sofort operiert. Derweil führten die Ermittlungen der Polizei zu einem 17-Jährigen in einem nahegelegenen Wohnhaus. Sie fanden das vermutliche Tatwerkzeug - ein Messer - und nahmen den Jugendlichen fest. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutabnahme wurde er an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Niederschönhausen: Tankstelle überfallen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Montag eine Tankstelle an der Straße vor Schönholz in Niederschönhausen (Pankow) überfallen. Der 20-jährige Angestellte hatte gerade Feierabend gemacht und den Müll rausgebracht, als ihn ein Mann trat und schlug. Mit einem Messer forderte der Angreifer den jungen Mann auf, Geld und Zigaretten herauszugeben. Nachdem er dem nachgekommen war, fesselte der Tatverdächtige den Mitarbeiter und flüchtete in Richtung Tuchmacherweg. Ein Passant, der auf den Gefesselten aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei.

Spandau: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Zwei Menschen sind am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Spandau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Mann mit seinem Auto wegen eines medizinischen Notfalls in ein Auto des den Gegenverkehr. Dabei überschlug sich das Auto des Unfallverursachers, der in Lebensgefahr ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich außerdem der Beifahrer des anderen Autos.

Mitte: Crash zwischen Audi und Mercedes am Roten Rathaus

Am Sonntagabend kam es an der Grunerstraße, Ecke Spandauer Straße in Mitte zu einem Unfall zwischen dem Fahrer eines Mercedes und der Fahrerin eines Audi. Notfallsanitäter betreuten und versorgten eine Person am Ort. Die Feuerwehr barg die beiden Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Am Roten Rathaus hat's gekracht.

Foto: Pudwell

Neukölln: Verfolgungsjagd endet in Sackgasse – Festnahme

Am Sonntagabend fiel Polizisten in der Saalestraße in Neukölln ein Mann auf, der mit Bierflaschen aus einem Späti kam und in einen roten Kleinwagen stieg. Der Polizist wollte den Mann stoppen und befragen, doch der gab Vollgas und fuhr davon. Über Funk forderte der Polizist Verstärkung an. Einer anderen Streifenwagenbesatzung fiel das flüchtige Fahrzeug im fließenden Verkehr auf. Sie schalteten das Blaulicht ein und gaben Anhaltesignale. Der Fahrer des roten Opel gab erneut Vollgas und überfuhr dabei mehrere rote Ampeln. Er fuhr über die Grenzallee, in die Ballinstraße, dann nach links in die Woermannkehre. Diese Straße ist als Sackgasse gekennzeichnet und wurde dann auch eine solche für den Fahrer.

Das Auto stoppte und ein Polizist riss die Fahrertür auf. Dabei setzte der Flüchtige zurück und schleifte den Beamten beinahe mit. Der Mann fuhr weiter auf einen Parkplatz und wollte zu Fuß weiter flüchten. Davon wurde er mit Reizgas abgehalten. Er wurde überwältigt und festgenommen. Ein Atemalkohltest zeigte einen Wert von über 1,7 Promille. Außerdem hat der Mann einen offenen Haftbefehl. Die holländischen Kennzeichen gehören nicht zum Fahrzeug.

Die Kennzeichen des sichergestellten Autos waren falsch.

Foto: Pudwell

Frohnau: Toyota-Kleinwagen ausgebrannt

In der Nacht zum Montag brannte im Pfadfinderweg in Frohnau (Reinickendorf) ein Toyota-Kleinwagen aus. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das jedoch komplett ausbrannte. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Ein Brandkommissariat ermittelt, derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

Das Auto brannte aus.

Foto: Pudwell

Lichtenberg: Bundespolizei nimmt Diebe auf frischer Tat fest

Die Bundespolizei hat am Samstagmorgen drei Diebe in Lichtenberg festgenommen. Wie die Behörde am Montag mitteilte, waren die Männer zunächst am Bahnhof Alexanderplatz Zivilfahndern aufgefallen. In der S7 auf der Fahrt nach Lichtenberg bestahlen die Männer eine 47 Jahre alte schlafende Frau. Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung der 23, 25 und 28 Jahre alten Verdächtigen fanden die Beamten mehrere Gegenstände, bei denen es sich möglicherweise ebenfalls um Diebesgut handelt. Darüber hinaus stellten die Fahnder geringe Mengen Betäubungsmittel und eine Schere sicher.

Die Bundespolizei leitete gegen das polizeibekannte Trio ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Diebstahlsdelikts ein. Der 23-Jährige war bereits einen Tag zuvor beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Rathenow: Säugling fast verhungert – Ermittlungen aufgenommen

Im Fall des fast verhungerten Säuglings aus Rathenow (Havelland) hat die Kriminalpolizei Ermittlungen gegen die Erziehungsberechtigten aufgenommen. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorgepflicht, sagte der Sprecher der Polizeidirektion West, Oliver Bergholz, am Montag. Zu den Beschuldigten, gegen die ermittelt wird, machte der Sprecher keine Angaben.

Der erst wenige Wochen alte Säugling war am Montag vergangener Woche im Klinikum Brandenburg/Havel aufgenommen worden. Er war nach Angaben von Chefarzt Hans Kössel fast verhungert. Die Ärzte kämpften um das Leben des Babys, erklärte er am Freitag. Weitere Angaben machte Kössel nicht. Das Klinikum gab auch am Montag zunächst keine Informationen zum Gesundheitszustand des Kindes.