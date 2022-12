Auto rammt Ampel: Fahrer flüchtet und lässt Verletzte zurück

Ein Autofahrer ist in Berlin-Lichtenberg gegen eine Ampel gekracht, zu Fuß geflüchtet und hat eine verletzte Frau in dem völlig zerstörten Wagen hinterlassen. Die Polizei fand die 30-jährige Beifahrerin mit Kopf- und Nackenschmerzen, wie sie am Sonntag mitteilte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.