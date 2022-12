Maskierte Männer mit Messer überfallen Supermarkt

Zwei maskierte Männer haben am Samstagabend einen Supermarkt in Spandau überfallen.

Berlin (dpa/bb). Zwei maskierte Männer haben am Samstagabend einen Supermarkt an der Lynarstraße in Spandau überfallen. Sie bedrohten die 52 Jahre alte Kassiererin mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Geld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kassiererin habe die Kasse geöffnet, und einer der Männer habe das Geld entnommen. Anschließend flohen die Täter. Verletzt wurde demnach niemand.

Mehr über aktuelle Einsätze von Feuerwehr und Polizei: Lichtenberg: Unfallfahrer lässt Beifahrer im Wrack sitzen

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.