Mann soll Frauen beleidigt und Zeugen verletzt haben

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Ein 18 Jahre alter Mann soll zwei Frauen vor einer Diskothek in Berlin homophob beleidigt und anschließend einen Zeugen angegriffen haben. Der 18-Jährige haben den beiden Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren am frühen Samstagmorgen homophobe Beleidigungen zugerufen, als diese gerade Zärtlichkeiten ausgetauscht hätten, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.