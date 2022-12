Kurz vor Weihnachten: 32 Geschenke aus Keller gestohlen

Festliche Bescherung verdorben? Aus einem Keller haben unbekannte Diebe in Perleberg (Kreis Prignitz) 32 Weihnachtsgeschenke gestohlen. Wie die Polizeiinspektion am Sonntag mitteilte, war das Kellerabteil in dem Mehrfamilienhaus am Samstag nicht abgeschlossen. „Der Schlüssel steckte noch im Schloss“, sagte Polizeihauptkommissar Martin Kenzler. Die 32 Jahre alte Mutter sei davon ausgegangen, dass ihr Lebensgefährte auch noch in den Keller müsse. Dann der Schreck: Die Weihnachtsgeschenke im Wert von 900 Euro waren weg. „Das ist eine Sauerei so kurz vor Weihnachten“, sagte Polizist Kenzler. Ob das Paar mit zwei Kindern die Geschenke nun noch einmal besorgen will, konnte er nicht sagen.