Berlin-Lichtenberg: Unfallfahrer lässt Beifahrer in diesem Wrack sitzen

Lichtenberg: Unfallfahrer lässt Beifahrer im Autowrack sitzen

In der Nacht zum Sonntag raste der Fahrer eines Audi A6 die Möllendorffstraße in Lichtenberg stadteinwärts entlang, als er die Mittelinsel touchierte und mit voller Wucht Höhe der "Parkaue", einen Ampelmast rammte. Der Audi A6 war nach Angaben des Eigentümers mit drei Personen besetzt und wurde regelrecht aufgerissen.

Der Fahrer soll sich selbst aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreit und sofort die Flucht ergriffen haben. Die verletzte Beifahrerin und den Eigentümer des Fahrzeugs auf der Rücksitzbank ließ er zurück.

Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Auto. Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten die beiden Verletzten vor Ort und transportierten sie in eine Klinik. Das Autowrack wurde aufgrund der Fahrerflucht zur Sicherung von DNA-Spuren sichergestellt. Die Polizei ermittelt zu dem Fahrer, von dem man derzeit ausgeht, dass er verletzt ist. Eine Suche in der Nähe des Unfallorts blieb erfolglos. Der Halter des Wagens, der mit im Auto saß, konnte auch keine weiterführenden Angaben zu dem mutmaßlichen Fahrer machen, wie die Polizei mitteilt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spandau: Supermarkt überfallen

Zwei maskierte Männer überfielen am Sonnabendabend einen Discounter an der Lynarstraße in Spandau. Sie bedrohten eine Kassiererin mit einem Messer, die daraufhin die Kassenschublade öffnete. Einer der Angreifer bediente sich am Geld, das Duo flüchtete in unbekannte Richtung.

Tempelhof: Kradfahrer und Sozius verunglücken schwer

In der Ringstraße, kurz vor der Gersdorfstraße in Mariendorf (Tempelhof), verunglückte am Sonnabendabend ein Rollerfahrer und sein Sozius. Der Fahrer kollidierte mit einer Bake aus Beton am rechten Fahrbahnrand und stürzte. Dabei wurden parkende Fahrzeuge beschädigt. Die Schwerverletzten wurden von Notärzten und Notfallsanitätern erstversorgt und in Krankenhäuser gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die Gegebenheiten der Straße für Zweiräder nicht optimal und es herrschten -5°C. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus Blut abgenommen, weil die Polizisten bei ihm Alkoholgeruch feststellten und der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss stand. Außerdem hat er keine Fahrerlaubnis.

Foto: Pudwell

Neukölln: Mann soll Frauen homophob beleidigt und Zeugen verletzt haben

Ein 18 Jahre alter Mann soll zwei Frauen vor einer Diskothek an der Neuköllner Straße in Neukölln homophob beleidigt und anschließend einen Zeugen angegriffen haben. Der 18-Jährige haben den beiden Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren am frühen Samstagmorgen homophobe Beleidigungen zugerufen, als diese gerade Zärtlichkeiten ausgetauscht hätten, sagte eine Polizeisprecherin.

Der 22-jährige Zeuge wollte laut Mitteilung versuchen, den Streit zu schlichten. Dabei soll ihn der mutmaßliche Täter zu Boden geworfen haben. Der 22-Jährige sei dabei am Kopf verletzt worden. Der 18-Jährige kam wenig später auf die Polizeiwache und zeigte den Zeugen wiederum wegen Körperverletzung an, hieß es. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

Wilhelmstadt: Mann nach illegalem Autorennen festgenommen

Am Sonnabendabend wollten Polizisten an der Kreuzung Heerstraße, Ecke Am Postfenn in der Wilhelmstadt (Spandau) ein Mietauto verkehrsrechtlich überprüfen. Statt anzuhalten fuhr er in Richtung Flatowallee weiter. Dort wendete er, um dann mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts zu fahren. Er überfuhr rote Ampeln und gefährdete unbeteiligte Autofahrer. Schließlich verlor er an der Pichelsdorferf Straße die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem Ampelmast. Dann rannte er davon. Nicht gerechnet hat er mit einer Polizeibeamtin außer Dienst, die den Unfall bemerkte und den Mann bis zum Tharsanderweg verfolgte. Sie hielt den Mann fest, bis Kollegen kamen und ihn festnahmen. Der Mann kam mit Unfallverletzungen in ein Krankenhaus.

A2: Kleintransporter verunglückt – zehn Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind zehn Menschen verletzt worden. Am frühen Sonntagmorgen kam ein Kleintransporter zwischen den Anschlussstellen Wollin und Ziesar in Richtung Magdeburg von der Fahrbahn ab, wie der Polizeiliche Lagedienst mitteilte. Der Wagen fuhr nach rechts in die Böschung und kippte um. Ein Mensch wurde schwer verletzt, neun weitere leicht. Die Unfallursache und der Hergang waren zunächst unklar. Weitere Fahrzeuge seien nicht beteiligt gewesen, hieß es weiter.

Perleberg: Diebe stehlen 32 Weihnachtsgeschenke

Aus einem Keller haben unbekannte Diebe in Perleberg (Kreis Prignitz) 32 Weihnachtsgeschenke gestohlen. Wie die Polizeiinspektion am Sonntag mitteilte, war das Kellerabteil in dem Mehrfamilienhaus am Sonnabend nicht abgeschlossen. „Der Schlüssel steckte noch im Schloss“, sagte Polizeihauptkommissar Martin Kenzler. Die 32 Jahre alte Mutter sei davon ausgegangen, dass ihr Lebensgefährte auch noch in den Keller müsse. Dann der Schreck: Die Weihnachtsgeschenke im Wert von 900 Euro waren weg. „Das ist eine Sauerei so kurz vor Weihnachten“, sagte Polizist Kenzler. Ob das Paar mit zwei Kindern die Geschenke nun noch einmal besorgen will, konnte er nicht sagen.

Brandenburg: Nach Mordversuch stellt sich Zwillingsschwester

Nachdem ihre Zwillingsschwester am Donnerstag wegen versuchten Mordes vom Landgericht in Halle zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt wurde, hat sich eine gesuchte Frau der Polizei gestellt. Die 42-Jährige habe sich am Freitag in einer Dienststelle in Brandenburg gestellt und festnehmen lassen, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach der Anordnung der Untersuchungshaft sitzt sie nun in einem Gefängnis in Brandenburg.

Die Frau soll unter anderem zusammen mit ihrer Zwillingsschwester in Halle im Mai einen Mordversuch begangen haben, hieß es in der Mitteilung. Seit der Tat war sie auf der Flucht gewesen. Ihrer Schwester wurde bis vor kurzem der Prozess gemacht. Sie soll im Mai dieses Jahres auf ihren Ex-Partner eingestochen haben. Hintergrund war ein Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter.

Luckenwalde: Weltkriegsmunition auf Straße führt zu stundenlanger Sperrung

Ein 37-jähriger Mann hat in Luckenwalde im Landkreis Teltow-Fläming mit Weltkriegsmunition hantiert und eine rund vierstündige Straßensperrung ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entdeckten die alarmierten Beamten am Freitagabend die großkalibrige Weltkriegsmunition mitten auf der Straße. Spezialisten des Landeskriminalamtes mussten sie sicherstellen und unschädlich machen. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.