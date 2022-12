Nach Mordversuch stellt sich Zwillingsschwester

Nachdem ihre Zwillingsschwester am Donnerstag wegen versuchten Mordes vom Landgericht in Halle zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt wurde, hat sich eine gesuchte Frau der Polizei gestellt. Die 42-Jährige habe sich am Freitag in einer Dienststelle in Brandenburg gestellt und festnehmen lassen, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach der Anordnung der Untersuchungshaft sitzt sie nun in einem Gefängnis in Brandenburg.