Rauch im U-Bahn-Tunnel: Feuerwehr im Großeinsatz

In einem U-Bahn-Tunnel in Neukölln hat es eine Verrauchung gegeben. Die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot.

Großalarm für die Berliner Feuerwehr in Neukölln: Zwischen den U-Bahnstationen Boddinstraße und Leinestraße gab es am Sonnabendnachmittag in einem U-Bahn-Tunnel der U8 eine Verrauchung.

Die Feuerwehr rückte mit 100 Einsatzkräften an die Hermannstraße aus. Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten erkundeten den Tunnel, um der starken Rauchentwicklung auf den Grund zu gehen.

Die erste Befürchtung, dass ein Feuer ausgebrochen sei, bestätigte sich aber nicht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, kam es nach einem Kurzschluss zu Funkenbildung und einer Verrauchung im U-Bahntunnel der U8. Das habe man auf Bildern einer Überwachungskamera der BVG sehen können.

Die Situation vor Ort ist unter Kontrolle, die ersten Kräfte der Feuerwehr verlassen die Einsatzstelle bereits wieder. Es kommt aber noch zu Verkehrsbehinderungen.