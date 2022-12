Berlin-Neukölln: Brand in Fabrikhalle in Britz.

Blaulicht-Blog Neukölln: Brand in Fabrikhalle in Britz

Neukölln: Brand in Fabrikhalle in Britz

Kurz vor 5 Uhr am Sonnabend wurden Feuerwehr und Polizei in die Haarlemer Straße nach Neukölln in den Ortsteil Britz alarmiert. In einer Fabrikhalle war aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit circa 40 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Ein Wäschereibetrieb musste die Frühschicht am Sonnabendmorgen wieder nach Hause schicken. Die Wäsche in dem Betrieb ist durch Rauchgase erstmal nicht nutzbar und muss erneut gereinigt werden. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, ein Brandkommissariat ermittelt. Die Höhe des Sachschadens vor allem im Wäschereibetrieb ist ebenfalls unbekannt.

Pankow: 21-Jährige von Tram erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Prenzlauer Berg wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Die 21-Jährige überquerte gegen 19.35 Uhr vermutlich bei roter Ampel die Gleise auf einer Fußgängerfurt in Höhe der Tramhaltestelle Storkower Straße/Landsberger Allee und wurde von einer Straßenbahn der Linie 6 erfasst. Die Fußgängerin erlitt durch den Aufprall und den Sturz Verletzungen an den Armen und am Kopf und wurde in eine Klinik gebracht. Die 31 Jahre alte Straßenbahnführerin erlitt einen Schock und wurde zur ambulanten Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Lichtenberg: Mann attackiert zwei Kinder

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr hat ein Mann auf der Siegfriedstraße in Lichtenberg zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren angesprochen und festgehalten. Der Mann habe die Brüder gegen eine Hauswand gedrückt und beschuldigt, etwas gestohlen zu haben. Unvermittelt soll der Tatverdächtige dann mehrfach mit den Fäusten und mit einem Teleskopstock auf die Kinder eingeschlagen haben. Der Ältere habe sich leicht verletzt in einen Linienbus flüchten können, während der Elfjährige weiter geschlagen wurde. Eine Zeugin griff ein und alarmierte die Polizei. Der elfjährige Junge erlitt Verletzungen am Kopf und an den Beinen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spandau: Mann bricht in Zoohandlung ein

Polizisten in Spandau nahmen in der Nacht zu Sonnabend einen mutmaßlichen Einbrecher fest, der die Glasschiebetür zu einem Geschäft für Tierzubehör gewaltsam öffnete. Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen. Der 36 Jahre alte Tatverdächtige konnte nach kurzer Flucht geschnappt werden. Der einschlägig polizeibekannte Festgenommene hatte Kassenladen, eine Spendenbox und ein Sparschwein aus dem Geschäft bereits zum Abtransport bereitgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Neukölln: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

In Rudow haben Einsatzkräfte am Freitagabend zwei Tatverdächtige nach einem versuchten Wohnungseinbruch festgenommen. Gegen 18 Uhr wurden die Männer durch eine Zeugin dabei beobachtet, wie sich diese auffällig im Bereich der Anwohnergärten im Selgenauer Weg bewegt haben sollen. Einer der beiden Männer habe sich dann an dem Fenster einer Erdgeschosswohnung zu schaffen gemacht, während sein Begleiter Schmiere stand. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 30 und 37 Jahren wurden noch am Tatort festgenommen und wenig später Hebelspuren an dem Fenster festgestellt.

Spandau: Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Festnahme

Der Aufmerksamkeit eines Nachbarn ist es zu verdanken, dass am Freitagabend Polizisten einen mutmaßlichen Einbrecher in Staaken festnahmen. Gegen 18.20 Uhr hörte der 45-Jährige Geräusche vom Nachbargrundstück im Barmbeker Weg, bemerkte einen Mann auf der dortigen Terrasse und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Streife versuchte der Tatverdächtige zu fliehen, konnte aber gefasst werden. Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Polizisten einen Schraubendreher, mit den der Festgenommene vermutlich versucht hatte, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Der mit ähnlichen Delikten bereits polizeibekannte Mann wurde einem Fachkommissariat übergeben.

Treuenbrietzen: Auto schleudert gegen Geländer an Bahnübergang - Strecke gesperrt

Ein Auto ist am frühen Sonnabendmorgen bei Treuenbrietzen (Kreis Potsdam-Mittelmark) gegen das Geländer einer Bahnschranke geprallt. Die Strecke war für den Zugverkehr rund eine halbe Stunde gesperrt, wie ein Sprecher im Polizeipräsidium in Potsdam sagte. Eine Person sei leicht verletzt worden. Die Feuerwehr sei im Einsatz gewesen, um den Wagen vom Bahngleis zu ziehen. Die Unfallursache war laut Polizei zunächst unklar.

Kollision auf A12 führt zu Stau - Zwei Verletzte

Bei einer Karambolage auf der Autobahn 12 sind am Sonnabendmorgen zwischen Friedersdorf und Storkow (Oder-Spree) zwei Menschen verletzt worden. Es kam zu einem Rückstau von etwa fünf Kilometern bis zum Dreieck Spreeau, wie ein Sprecher des Lagedienstes in Potsdam mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein Kleintransporter und ein Lkw auf der A12 Richtung Frankfurt (Oder). Ein Mann und eine Frau seien verletzt in ein Krankenhaus gekommen.

Mehr Polizeimeldungen: