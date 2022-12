Rathenow: Säugling fast verhungert, Polizei schaltet sich ein

Die Polizei geht dem Fall eines wenige Wochen alten Säuglings im Kreis Havelland nach, der nach einem Medienbericht und der Bestätigung aus dem behandelnden Krankenhaus fast verhungert wäre. Der Chefarzt der Kinderklinik in Brandenburg an der Havel, Hans Kössel, bestätigte auf Anfrage einen Bericht der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). Kössel sagte, das Krankenhaus kämpfe um das Leben des Kindes, das fast verhungert sei. Weitere Angaben wollte er auch am Freitagnachmittag nicht nennen. Eine Sprecherin der Polizeidirektion West sagte der dpa, man werde mit der Klinik Kontakt aufnehmen. „Eine Strafanzeige liegt uns bisher nicht vor.“

Der Landkreis Havelland teilte schriftlich mit: „An erster Stelle möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Havelland dem betroffenen Säugling und seiner Familie alles erdenklich Gute sowie eine schnelle Genesung wünschen.“ Angaben auf die Frage, wie sich das Jugendamt nun konkret einschalte, machte die Behörde nicht.

Der Sozial- und Gesundheitsdezernent des Kreises, Wolfgang Gall, verwies schriftlich darauf, dass der Landkreis Havelland mit mehreren freien Trägern der Jugendhilfe Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen für familienunterstützende Hilfen abgeschlossen habe. Es gebe eine Unterrichtungspflicht des freien Trägers gegenüber dem Jugendamt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schwerer Lkw-Unfall auf A12 - weitere Kollisionen in Rettungsgasse

Nach einem schweren Unfall mit drei verletzten Lkw-Fahrern auf der Autobahn 12 haben am Donnerstag gefährliche Manöver in der Rettungsgasse weitere Kollisionen ausgelöst. Mehrere Autofahrer hätten noch versucht zu wenden, um die Autobahn wieder zu verlassen, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei sei es zu weiteren Unfällen gekommen.

Der erste Unfall war am Nachmittag zwischen Briesen und Fürstenwalde passiert. Die drei Lkw-Fahrer wurden nach einer langwierigen Bergung ins Krankenhaus gebracht.

Die Bergungsarbeiten auf der A12 dauerten rund sieben Stunden. Die Autobahn blieb bis 22 Uhr in Richtung Berlin um die Unfallstelle gesperrt. Zur Unfallursache und zu weiteren Hintergründen machte die Sprecherin zunächst keine Angaben.

Johannisthal: Polizist schießt auf Fluchtauto

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Freitag in Johannisthal eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Einsatzwagen hatte gegen 23.20 Uhr den grauen Kleinwagen bemerkt, der mit überhöhter Geschwindigkeit in der Wagner-Régeney-Allee unterwegs war und nahm die Verfolgung ab.

Als der Fahrer Blaulicht und Martinshorn bemerkte, beschleunigte er stark und fuhr in eine Sackgasse, wo er wenden musste und an dem Einsatzwagen vorbeifuhr. Ein zweites Polizeifahrzeug stand inzwischen quer zur Fahrbahn an der Ecke zur Benno-König-Straße. Der Fahrer gab jedoch Gas und fuhr auf einen der beiden Beamten zu, der neben dem Einsatzwagen stand und der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Dennoch wurde er am linken Arm von dem Fahrzeugspiegel getroffen. Daraufhin feuerte er einmal auf das flüchtende Fahrzeug, ohne jedoch zu treffen. Der Fluchtwagen raste weiter, überfuhr mehrere Kreuzungen bei Rot und konnte schließlich in Höhe Schnellerstraße entkommen. Der Polizist wurde ambulant behandelt.

Tempelhof: Kupferblech-Diebe auf frischer Tat ertappt

Bundespolizisten haben am frühen Donnerstagmorgen drei Männer festgenommen, die unweit des S-Bahnhofs Schichauweg (Tempelhof) Kupferbleche gestohlen hatten. Das Trio stapelte die Bleche, die es gerade von einer nahen Baustelle zusammengetragen hatte: insgesamt 50 Bleche mit einer Länge von insgesamt 200 Metern. Die drei Männer waren bereits polizeibekannt.

Plänterwald: Unfallfahrer lässt Schwerverletzte zurück

Ein noch unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Freitag in Plänterwald einen Unfall verursacht und die schwerverletzten Autoinsassen zurückgelassen. Laut Polizei hatten mehrere kurz nach 1 Uhr beobachtet, dass ein Auto von der Köpenicker Landstraße abkam und einen Baum im Treptower Park rammte. Sie verständigten Feuerwehr und Polizei und liefen zum Unfallort. Dort sahen sie noch, wie der mutmaßliche Fahrer Gegenstände aus dem Wagen nahm und flüchtete, ohne sich um einen 18-Jährigen und eine 21-Jährige zu kümmern, die noch im Auto saßen. Die Zeugen leisteten den beiden Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 18-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, die 21-Jährige musste stationär aufgenommen werden.

Steglitz: 90-Jähriger angefahren und schwer verletzt

Ein 90 Jahre alter Fußgänger hat am Donnerstagnachmittag in Steglitz schwere Verletzungen erlitten. Der Mann soll gegen 16.15 Uhr bei grüner Fußgängerampel die Fahrbahn der Siemensstraße überquert haben. Dort fuhr ihn eine 36-Jährige mit ihrem Auto an, die von der Birkbuschstraße nach links in die Siemensstraße abgebogen war. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Lichtenberg: Kopfstoßer festgenommen

Zwei Männer pöbelten am Donnerstagabend am Bahnhof Lichtenberg herum. Als sie von Reisenden angesprochen wurden, reagierte einer der Männer sofort aggressiv. Eine DB-Streife wollte schlichten, doch der Angreifen versuchte einem Mitarbeiter in den Bauch zu schlagen. Danach stieß er mit seinem Kopf so stark in Richtung des Mitarbeiters, dass der einen Nasenbeinbruch erlitt. Der polizeibekannte und alkoholisierte Angreifer wurde festgenommen. Sein Begleiter wird sich ebenfalls verantworten müssen – weil er gegen eine Aufenthaltsbeschränkung verstoßen hat.

Berlin: Polizei ermittelt gegen weitere Polizisten

Die Ermittlungen der Polizei wegen strafbarer Chat-Inhalte von Polizisten weiten sich aus. Die Ermittlungsgruppe Zentral stieß laut einer Mitteilung der Polizei bei der Auswertung von Beweismitteln auf zwei weitere polizeiinterne Gruppenchats, in denen potenziell strafbare und disziplinarwürdige Inhalte eingestellt worden seien, so die Polizei-Pressestelle.

Die Ermittlungen wurden auf jetzt insgesamt 62 Angehörige der Polizei ausgeweitet. Wie sich herausstellte, seien die Inhalt wohl nicht strafrechtlich, aber disziplinar- und dienstrechtlich relevant, hieß es weiter. Die Rollen der Beteiligten seien unterschiedlich und würden von aktivem Tun bis zum Dulden der Inhalte reichen. Maßnahmen würden geprüft, in Einzelfällen habe es bereits Umsetzungen gegeben.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik: „Die Achtung der Menschenwürde sowie die Verfassungstreue sind Grundfeste unseres Berufs. Dienstliches und außerdienstliches Verhalten von Polizistinnen und Polizisten darf keinen Zweifel daran aufkommen lassen. Daher gehen wir mit der EG Zentral nicht nur politisch motiviertem strafbaren Handeln von Polizeikräften nach, sondern prüfen dort auch Sachverhalte unterhalb der Strafbarkeitsschwelle im Hinblick auf arbeits- oder dienstrechtliche Verstöße, die mit der Rolle und dem Selbstverständnis der Polizei Berlin nicht vereinbar sind.“

Friedrichshain: Polizei sucht Zeugen für Messerattacke auf 27-Jährigen

Die Berliner Polizei sucht öffentlich nach Zeugen einer Messerattacke am 27. November an der Warschauer Straße. Dabei war ein 27-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, werden Beobachter der Tat sowie Fotos oder Videoaufnahmen gesucht, die möglicherweise jemand am Tatort gemacht hat.

Die Polizei hatte damals zwei Männer festgenommen, mit denen der 27-Jährige in Friedrichshain aneinandergeraten sein soll. Sie sollen ihn verfolgt und auf ihn eingeschlagen haben. Einer von beiden habe ihn dann mit dem Messer verletzt, bevor sie flüchteten.

Rettungskräfte brachten den am Boden liegenden Mann mit blutverschmierter Kleidung und Stichen im Oberkörper und Bauch in ein Krankenhaus. Ein Polizist hatte wenig später in der Grünberger Straße einen 26-Jährigen mit Handverletzung festgenommen. Er soll gestanden haben, an dem Angriff beteiligt gewesen zu sein und sich dabei verletzt zu haben. Zudem verriet er den Aufenthaltsort des zweiten mutmaßlichen Täters, ebenfalls 26 Jahre alt. Er soll für die Messerstiche verantwortlich sein. Der wurde in seiner Wohnung in Friedrichshain festgenommen. Dabei erschoss ein Polizist einen aggressiven Hund, der den Angaben zufolge die Beamten attackierte. In den Wohnungen beider Festgenommenen wurden Drogen gefunden. Die Gegend in der Nähe des RAW-Geländes an der Warschauer Straße ist als illegaler Drogenhandelsplatz bekannt.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr: