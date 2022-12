Polizei Berlin sucht Sexualstraftäter: Wer kennt diesen Mann?

Der Mann steht im Verdacht, im Juni sexuelle Handlungen an einem Mann vorgenommen zu haben, der im U-Bahnhof Zwickauer Damm schlief.

Berlin. Die Polizei Berlin fahndet nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Dabei bittet die Behörde die Bevölkerung bei der Identifizierung des Mannes um Hilfe. Es wurde ein Foto aus einer Überwachungskamera von dem Gesuchten veröffentlicht.

Der abgebildete Mann steht im Verdacht, am Samstag, den 25. Juni 2022 gegen 2 Uhr sexuelle Handlungen an einem im U-Bahnhof Zwickauer Damm schlafenden Mann vorgenommen zu haben.

Foto: Polizei Berlin

In diesem Zusammenhang fragt die Kriminalpolizei:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30, Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664 - 913555 oder per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de entgegen. Ebenso kann jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.