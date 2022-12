Unfall in Berlin: Polizeiwagen kollidiert bei Einsatzfahrt mit Lichtmast

Tiergarten: Polizeiwagen kollidiert bei Einsatzfahrt mit Lichtmast

Bei einem Unfall in Tiergarten ist am Montag ein Polizeifahrzeug beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 12.30 Uhr die Besatzung eines Funkwagens, die mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs war, auf der Willy-Brandt-Straße, als ein 43-Jähriger mit seinem Audi plötzlich wendete. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der den Einsatzwagen fahrende Polizeibeamte das Fahrzeug ab und wich nach rechts aus. Dabei kollidierte das Polizeiauto mit einem Lichtmast. Die beiden Polizisten klagten über leichte Schmerzen im Nacken, konnten ihren Dienst aber ohne ärztliche Behandlung fortsetzen. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Der Einsatzwagen war nicht mehr fahrfähig. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weißensee: Seniorin auf Parkplatz angefahren

In Weißensee ist am Montag eine Seniorin von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte die 81-Jährige gegen 13.50 Uhr die Zufahrt eines Parkplatzes Am Steinberg, als es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer rangierenden 34-Jährigen kam. Infolgedessen klagte die Seniorin über Schmerzen am Rücken sowie am linken Bein, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Schöneberg: Feuer an der Kurfürstenstraße

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag ein brennendes Auto in einem Hinterhof an der Kurfürstenstraße in Schöneberg entdeckt. Wie die Polizei mitteilten, bemerkten die Einsatzkräfte das Feuer gegen 2 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Das Feuer griff auf zwei danebenstehende Anhänger, einen Müllcontainer und einen Baum über. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten meldete eine Passantin ein brennendes Toilettenhäuschen an der Ecke Frobenstraße, welches die Einsatzkräfte ebenfalls löschten. Ob die beiden Feuer im Zusammenhang stehen, prüft nun das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

