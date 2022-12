Geldautomat in Kreuzberg geknackt: Verdächtiger rasend schnell ermittelt

Berlin. Nur wenige Stunden nach Start einer öffentlichen Fahndung vermeldet die Berliner Polizei einen Ermittlungserfolg. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, habe man den Tatverdächtige namhaft machen können. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Berliner Polizei hatte am Montag gegen 11 Uhr ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Was war passiert? Am Sonntag, den 27. November 2022, hatte ein Zeuge beobachtet, wie sich zwei Männer mit Warnwesten gegen 9.45 Uhr an einem Geldautomaten an der Luckenwalder Straße in Kreuzberg zu schaffen machten. Nachdem sie den Automaten geknackt hatten, flüchteten sie mit einem silberfarbenen Transporter. Ihre Beute: ein fünfstelliger Betrag. Bei der Flucht konnte ein Verdächtiger fotografiert werden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Geldautomat bereits einen Tag zuvor stark beschädigt worden war. "Es ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen bereits an diesem Tag mit entsprechendem Werkzeug auf den Geldautomaten eingewirkt haben", teilte die Polizei mit.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.