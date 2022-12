Neukölln: Mann nach Raubüberfall lebensgefährlich verletzt

In Neukölln ist ein 32-Jähriger nach einem Überfall mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung ins Krankenhaus gekommen und musste notoperiert werden. Nach eigenen Angaben war der Mann bereits am Samstagabend auf einem Spielplatz von einem Mann zu Boden gedrückt worden, während ein Zweiter versuchte, ihm seinen Geldbeutel zu entwenden, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Nach einem kurzen Gerangel sollen die beiden Täter ohne Beute geflüchtet sein. An seinen Weg ins Krankenhaus und den Ursprung der Stichverletzung konnte sich der Schwerverletzte nicht mehr erinnern. Nach Angaben des behandelnden Arztes hätte der 32-Jährige ohne die Notoperation nicht überlebt, so die Polizei. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.

Moabit: Schüsse auf Späti - Mordkommission ermittelt

Die Einschusslöcher an der Schaufensterscheibe des Spätis in Berlin-Moabit wurden markiert.

Ein maskierter Mann hat am Sonntag um kurz vor 19.30 Uhr in Moabit (Mitte) vom Gehweg aus auf einen Spätverkauf geschossen. Anschließend habe er den Laden betreten, lautstark herumgeschrien und weitere Schüsse abgefeuert, teilte die Polizei am Montag über den Vorfall mit. Mehr darüber lesen Sie hier.

Dahlem: Mann greift Polizisten an

Ein Mann hat am Sonntagabend in Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) versucht, einen Polizisten zu schlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann zunächst gegen ein Polizeiauto getreten, das an der Clayallee stand. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Währenddessen trat der 39-Jährige gegen ein Kleinkraftrad und beschädigte es dabei. Kurz vor dem Eingang zum U-Bahnhof holten die Einsatzkräfte den Mann ein und sprachen ihn an. Dieser soll sich dann unvermittelt umgedreht und in Richtung des Polizisten geschlagen haben. Dieser konnte dem Schlag jedoch ausweichen.

Bei der Festnahme leistete der Verdächtige erheblichen Widerstand. Außerdem beschimpfte und bedrohte der 39-Jährige die beiden Polizisten. Die Beamten erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Auch der Verdächtige war leicht verletzt, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Nach seiner Personalienfeststellung wurde der 39-Jährige in eine psychiatrische Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen.

Oberhavel: Autofahrer bei Unfall auf der A111 tödlich verletzt

Bei einem Unfall auf der A111 bei Hennigsdorf im Landkreis Oberhavel ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Wagen vermutlich am späten Sonntagabend nahe der Anschlussstelle Hennigsdorf aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag. Der Wagen sei über die Leitplanke in einen fünf Meter tiefen Graben gestürzt und auf dem Dach liegen geblieben.

Diesen Unfall habe zunächst niemand bemerkt, auch weil der Unterboden des Fahrzeugs nach oben zeigte und Schnee gefallen war, so die Sprecherin. Als das Unfallfahrzeug am Montagvormittag entdeckt wurde, habe der Notarzt nur noch den Tod des Fahrers feststellen können. Der Mann sei noch nicht identifiziert, erklärte die Sprecherin. Ermittlungen zu dem Toten und zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Charlottenburg: Offener Haftbefehl - Polizei nimmt Obdachlosen fest

Ein Obdachloser soll am Sonntag einen Security-Mitarbeiter in Charlottenburg rassistisch beleidigt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Weihnachtsmarkts den 30-Jährigen angesprochen und ihn gebeten, das Sammeln von Pfandflaschen zu unterlassen. Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der wohnungslose Mann den Security-Mitarbeiter beleidigte und bedrohte.

Während der Security-Mitarbeiter die Polizei auf das Geschehen aufmerksam machte, entfernte sich der Obdachlose. Währenddessen schimpfte er laut und warf eine Flasche auf den Boden. Die Polizei nahm daraufhin den 30-Jährigen vorläufig fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass er mit einem Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen gesucht wird.

Friedrichshain: Brand in Unterkunft für Obdachlose

Bei einem Brand in einer Traglufthalle für Obdachlose in Friedrichshain sind am Montagmorgen rund 100 Menschen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Wie es zu dem Brand in der Halle am Containerbahnhof kam, war zunächst unklar. Mehr über den Einsatz der Feuerwehr in Friedrichshain lesen Sie hier.

