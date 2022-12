Auto überrollt Fuß von neunjährigem Jungen

Ein neunjähriger Junge ist in Berlin-Friedenau von einem Auto angefahren worden. Eine 63-jährige Autofahrerin fuhr am Samstagmittag im Bezirk Tempelhof-Schöneberg auf der Mainauer Straße in Richtung Südwestkorso, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Junge lief auf die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und überrollte den linken Fuß des Jungen. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.