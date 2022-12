Berlin: Meldungen von Polizei und Feuerwehr vom Sonntag

In der Sparkasse am Berliner Alexanderplatz ist am Donnerstag ein verdächtiger Koffer entdeckt worden, die Polizei hat Teile des Alexanderplatzes abgesperrt.

Spandau: Schütze von der Urania festgenommen

Berlin. Nach Schüssen auf seine Ex-Frau am Montagnachmittag auf dem Mittelstreifen vor der Urania in Schöneberg ist ein Tatverdächtiger am Freitag in der Wohnung eines Bekannten in Spandau festgenommen worden. Der 71-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Nach ersten Ermittlungen war die Frau mit einer Bekannten aus Richtung Wittenbergplatz ugelaufen. Beide warteten an einer Ampel An der Urania, als sie einen lauten Knall hörten. Die Frauen drehten sich um und sahen einen Mann, der eine Schusswaffe in der Hand hielt. Sie flüchteten über die Straße, eine von ihnen versuchte, Autofahrer anzuhalten. Auf der Mittelinsel brach sie verletzt zusammen. Die Frau war nach ersten Angaben nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Charlottenburg und Neukölln: Ausschreitungen nach WM-Spiel

"Fußballfans" sorgten am Sonnabendabend für Krawalle: Rund um den Hardenberg- und Breitscheidplatz in Charlottenburg sammelten sich etwa 250 Fahrzeuge. Polizisten verhinderten ein Autokorso. Danach kamen etwa 80 Personen auf dem Breitscheidplatz zusammen. Später liefen bis zu 200 Menschen auf die Kreuzung Joachimsthaler Straße, Ecke Kantstraße. Sie behinderten den Autoverkehr. Auf ihrem Weg zum Hardenbergplatz wurden die Fans aggressiv. Teilnehmer bewarfen Polizisten mit Pyrotechnik. Ein Polizist wurde getroffen und verletzt. Ein 15-Jähriger wurde an der Budapester Straße festgenommen. Währenddessen wurden andere Teilnehmer immer aggressiver. Die Polizisten zogen sich deshalb kurz in ein Gebäude zurück. Sie mussten außerdem unbeteiligte Passanten schützen. Gegen 20.15 Uhr löste sich die Menge auf. Der 15-Jährige wurde von seiner Mutter von einer Polizeidienststelle abgeholt.

Auch auf der Sonnenallee in Neukölln wurde heftig "gefeiert". Dort bemerkte die Polizei bis zu 300 Menschen, die auf die Fahrbahn gelaufen, auf Bäume und auf Autos geklettert waren. Einige schwenkten Fahnen und zündeten Pyrotechnik. Die Polizei stoppte den Autoverkehr und sperrte die Sonnenallee zwischen Pannier- und Weichselstraße. Davon war auch die Buslinie M41 betroffen. Später verdoppelte sich die Menge der "Feiernden". Als weitere Polizisten kamen, verließen die Menschen die Fahrbahn.

Mitte: Meute greift Mann an

Zehn bis 15 Männer rannten am frühen Sonntagmorgen auf einem Parkplatz in der Theanolte-Bähnisch-Straße in Mitte einem Mann hinterher. Als sie ihn einholten, brachten sie ihn zu Boden, schlugen und traten sie auf ihn ein. Einer der Angreifer soll ein Messer in der Hand gehabt haben. Alle rannten in Richtung Alexanderplatz davon. Der Mann blieb schwer verletzt liegen. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert.

Friedenau: Verhinderte Einbrecher springen auf der Flucht aus dem Fenster

Am frühen Sonntagmorgen versuchten zwei Männer (23 und 38), eine Wohnungstür an der Lauterstraße in Friedenau (Schöneberg) aufzuhebeln. Ein Anwohner rief die Polizei. Als die anrückte, sprangen die Verdächtigen aus einem Fenster in der ersten Etage des Treppenhauses. Dabei verletzten sie sich am Sprunggelenk, und so wurden sie in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Danach übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Karlshorst: Feuerwehr löscht Propangas-Flasche unter Bauwagen – da öffnet sich die Tür

Am frühen Sonntagmorgen rückte die Polizei an die Treskowallee in Karlshorst aus. Dort waren Flammen unter einem Bauwagen gesehen worden. Die Polizisten versuchten die Flammen mit einem Handfeuerlöscher zu bändigen, bemerkten jedoch eine Propangasflasche. Inzwischen war die Feuerwehr gekommen. Sie kühlte die Flasche herunter. Als ein Feuerwehrmann die Flasche unter dem Bauwagen hervorziehen wollte, öffnete sich plötzlich die Tür und ein telefonierender Mann stand dort. Später stellte sich heraus, dass im Bauwagen eine weitere gefüllte Propangas-Flasche stand. Auch sie wurde heruntergekühlt.

Foto: Pudwell

Mitte: Parteizentrale der Grünen beschmiert

Die Polizei wurde am Sonnabendabend wegen einer Sachbeschädigung alarmiert. Nach ersten Informationen hatte ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes gegen 20 Uhr am Platz vor dem Neuen Tor in Mitte eine 2,70 Meter breite und 60 cm hohe Farbschmiererei an der Parteizentrale von Bündnis 90/Die Grünen bemerkt. Tatverdächtige waren nicht zu sehen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt nun.

Friedenau: Autofahrerin überrollt Fuß eines Jungen

Eine Autofahrerin fuhr am Sonnabend auf der Maineuer Straße in Friedenau (Schöneberg) in Richtung Südwestkorso. Ein neunjähriger Junge lief auf die Fahrbahn. Die Frau konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen an. Dabei überrollte sie seinen Fuß. Das Kind kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Lankwitz: Tödlicher Unfall mit BVG-Bus – Rettungswagen kam spät

Nach dem tödlichen Unfall mit einem Doppeldecker-Bus in Lankowitz (Steglitz) am Sonnabendabend wird die nach der Ursache gesucht. Mehr darüber lesen Sie hier.

Ludwigsfelde: Schwerer Unfall

Am Sonnabendabend kollidierten auf der Genshagener Straße / Ludwigsfelder Damm in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) ein Skoda Fabia und ein Mercedes Vito. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass beide Fahrzeuge nach dem Zusammenprall meterweit umherschleuderten. Auch die Fahrbahn war mit Fahrzeugteilen übersät. Der Fahrer des Skoda wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät befreit werden. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Foto: Pudwell

Werneuchen: Jugendlicher fährt zehn Einkaufswagen am Auto herum

Ein Autofahrer hat in Werneuchen im Landkreis Barnim eine außergewöhnliche Fahrt mit zehn Einkaufswagen unternommen. Der 18-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag mit einem Geländefahrzeug rückwärts gefahren, vorn am Wagen seien mit einer Seilwinde zehn Einkaufswagen eines Supermarktes befestigt gewesen seien, teilte die Polizei mit. Die Wagen hätten Kratzer und Dellen gehabt.

Die Motivation für die Tour sei auch nach der Befragung unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der 18-Jährige habe angegeben, er wolle die Einkaufswagen in Richtung Supermarkt transportieren, dies stimme aber nicht mit weiteren Aussagen überein. Ein Anwohner hatte der Polizei die ungewöhnliche Fahrt gemeldet.

Frankfurt (Oder): Jüdischer Gedenkstein verwüstet

In Frankfurt (Oder) haben unbekannte Täter einen jüdischen Gedenkstein verwüstet. An dem Stein seien Blumengestecke entfernt, teils zerpflückt und umhergeworfen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem seien Grabkerzen beschädigt worden. Zeugen hätten die Polizei am Samstag darüber informiert. Die Beamten hätten die verbliebenen Gestecke wieder hergerichtet und umhergeworfene Pflanzenteile entfernt.

Wer hinter der Verwüstung steckt, war laut Polizei zunächst ebenso unklar wie ein mögliches Motiv. Die Synagoge in Frankfurt (Oder) war 1938 angezündet und stark beschädigt worden. Später wurde sie abgerissen. Im Jahr 1988 zum 50. Jahrestag der Pogromnacht stellte die Stadt an dem früheren Standort der Synagoge einen Gedenkstein auf. Dort befindet sich derzeit der Weihnachtsmarkt.

Brandenburg/Havel: Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein junger Autofahrer hat in Brandenburg an der Havel mit einem riskanten Manöver vor der Polizei fliehen wollen. Die Beamten hätten den 18-Jährigen am späten Samstagabend stoppen wollen, als er mit einem Auto unterwegs war, dessen Kennzeichen keine Plaketten gehabt habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Fahrer sei davongerast, habe mehrere rote Ampeln überfahren und sei in einer Straße als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Erst nach einigen Minuten konnten die Polizisten ihn stoppen. Nur durch glückliche Umstände sei es nicht zu schwerwiegenden Unfällen gekommen, schrieb die Polizei. Später stellte sich heraus, dass er auch keinen Führerschein gehabt habe.