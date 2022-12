Reinickendorf: Mann prügelt anderen Mann mit Eisenstange aufs Gleis

Blaulicht-Blog Kellerräume in Wilhelmstadt in Brand - Bewohner evakuiert

In einem Hochhaus am Blasewitzer Ring in Wilhelmstadt sind Kellerräume in Brand geraten. Zehn Menschen mussten am Samstagmorgen aus dem Gebäude evakuiert werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten fünf der Evakuierten beim Verlassen des Hochhauses eine Brandfluchthaube tragen. Der Brand in den Kellerräumen, die sich laut Feuerwehr untypischerweise im ersten Obergeschoss des Gebäudes befinden, konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache war zunächst unklar. Insgesamt waren 134 Einsatzkräfte vor Ort. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt.

Mitte: E-Löschauto der Feuerwehr stößt mit Wagen zusammen - Zwei Verletzte

Das fast nur mit Strom betriebene Lösch- und Einsatzfahrzeug der Berliner Feuerwehr ist auf einer Einsatzfahrt in Mitte mit einem Auto zusammengestoßen und beschädigt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, war das Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn in der Voltairestraße unterwegs. Dort überquerte der Fahrer bei rotem Ampellicht die Alexanderstraße geradeaus in Richtung Magazinstraße, als das Feuerwehrfahrzeug von einem Auto gerammt wurde, das von rechts kam und in Richtung Grunerstraße fuhr.

Bei dem Unfall wurde ein sechsjähriges Mädchen in dem Wagen verletzt und kam mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in eine Klinik. Der 40 Jahre alter Autofahrer blieb ebenso unverletzt wie der 22 Jahre alte Fahrer des Einsatzfahrzeugs. Dessen 56 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen am Rücken und kam ebenfalls in eine Klinik. Auf Twitter war ein Foto der stark beschädigten Fahrzeuge zu sehen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Feuerwache in der Voltairestraße.

#Verkehrsunfall in #Mitte

Auf einer Einsatzfahrt kam es zum Unfall zwischen dem vollelektrischen Lösch-und Hilfeleistungsfahrzeug #eLHF der @Berliner_Fw und einem Pkw. Aus dem Pkw kamen eine Person nach Versorgung durch Notarzt, aus dem LHF eine Einsatzkraft, verletzt in Kliniken pic.twitter.com/l7injKm3Z7 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 10, 2022

Das große und schwere Fahrzeug wird seit Ende 2020 erprobt. Mit reinem Akkubetrieb soll es bis zu eineinhalb Stunden unterwegs sein können. Beim Löschen von Bränden soll die gesamte Technik samt den Pumpen, die den hohen Druck für Schläuche und Spritzen erzeugen, von Elektromotoren angetrieben werden. Der Akku wird in der Bereitschaftszeit auf der Feuerwache über ein Schnellladesystem geladen. Außerdem hat das Fahrzeug einen Dieselmotor, der bei langen Einsätzen den nötigen Strom erzeugt.

Die Kosten dieses völlig neu entwickelten Feuerwehrautos beliefen sich auf 1,8 Millionen Euro. Ab Februar 2021 erfolgte eine 13-monatige Testphase in Berlin, in der das Fahrzeug etwa 1600 Mal zu Einsätzen gefahren sei, hieß es bei einer Bilanz-Pressekonferenz im September.

Wilmersdorf: Duo überfällt Juweliergeschäft

Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag ein Juweliergeschäft in Wilmersdorf überfallen. Nach bisherigem Kenntnisstand klingelten zwei Männer gegen 17.35 Uhr an dem Geschäft in der Fasanenstraße und wurden daraufhin von der Mitarbeiterin hereingelassen. Einer der Männer sprühte sofort Reizgas in Richtung der 54-Jährigen. Die Frau erlitt Augenreizungen und bekam Probleme mit der Atmung. Die Räuber nahmen Schmuckstücke an sich, flüchteten damit aus dem Geschäft und fuhren schließlich mit einem Auto davon. Die Überfallene wurde leicht verletzt und wollte sich zunächst ärztlich nicht behandeln lassen.

Charlottenburg: Desinfektionsmittel läuft in Betrieb aus

Ausgelaufenes Desinfektionsmittel hat am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz bei einem Betrieb in Charlottenburg ausgelöst. Für Umwelt und Bürger habe keine Gefahr bestanden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, kam es bei Arbeiten in einem Technikraum auf dem Betriebsgelände in der Franklinstraße zu einer Havarie und dem Austritt einer größeren Menge Desinfektionsmittel. In Zusammenarbeit mit dem Betrieb habe die Ausbreitung begrenzt werden können. Die Feuerwehr war mit knapp 60 Kräften im Einsatz. Zum Schutz hätten die Kräfte besondere Anzüge getragen. Von der Firma selbst lagen zunächst keine Angaben vor.

Blankenburg: Einbrecher stehlen Geld aus Supermarkt

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonnabend in einen Discounter in Blankenburg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gegen 1.15 Uhr über das Dach Zutritt ins Geschäftsinnere. Im Büro der Filiale in der Treseburger Straße öffneten sie einen Safe und erbeuteten dort gelagertes Geld. Die Absuche der Umgebung blieb erfolglos.

Lichterfelde: Mann randaliert in Tankstelle

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Überfalls auf eine Tankstelle nach Lichterfelde alarmiert. Ersten Informationen nach soll ein Mann gegen 2 Uhr die Verkaufsräume der Tankstelle am Barnackufer betreten haben. Einmal in dem Laden machte der Unbekannte jedoch keine Anstalten, die Räumlichkeiten wieder zu verlassen. Als der 19-jährige Mitarbeiter ihn wenig später zum Gehen aufforderte, quittierte der Tatverdächtige dies mit einer Attacke mit einer Bierflasche. Im folgenden Gerangel konnte der Mann ein offen im Tresenbereich liegendes Messer erreichen und sein Gegenüber damit am Arm verletzen. Anschließend bedrohte er den Mitarbeiter und forderte die Öffnung der Kasse. Mit erbeutetem Geld sowie einer halben Stange Zigaretten wollte der Unbekannte die Flucht antreten, die Tankstellentür war jedoch bereits wieder abgeschlossen. Mit einem Feuerlöscher schlug er daraufhin auf die Glastür ein, bis der Mitarbeiter die Tür öffnete. Anschließend flüchtete er. Der 19-Jährige erlitt ein Hämatom am Kopf und eine Schnittverletzung am Arm, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden.

Rudow: Auto erfasst 92-Jährige und verkeilt sich unter an Balkon

Eine 92 Jahre alte Fußgängerin ist in Rudow von einem Auto erfasst worden, dessen Fahrer von der Bremse gerutscht war. Der 81-Jährige wollte nach eigenen Angaben am Freitagvormittag auf einem Supermarktparkplatz in der Waßmannsdorfer Chaussee einparken, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen setzte sich in Bewegung, fuhr gegen ein geparktes Autos und erfasste die Seniorin. Danach stieß das Auto gegen eine Hauswand, wo es sich unter dem Balkon einer Parterrewohnung verkeilte. Die Fußgängerin kam mit Verletzungen am Kopf in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt, sein Wagen musste geborgen werden.