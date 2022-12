In Berlin kommt es seit den Morgenstunden zu Durchsuchungen. Bei den Razzien ermitteln schwer bewaffnete Polizisten in Wohnhäusern.

Polizisten durchsuchen am Mittwochmorgen Wohnhäuser in Berlin.

Einsätze in Berlin

Berlin. Einsatzkräfte der Berliner Polizei gehen am Mittwochmorgen gegen eine Schleuser-Bande vor. Bilder der Razzia vom frühen Morgen zeigen, wie zum Teil schwer bewaffnete Polizisten Wohnhäuser in Berlin betreten.

In einer weiteren Razzia, die sich am Morgen in Berlin ereignen soll, gehen die Ermittlerinnen und Ermittler aktuell gegen sogenannte Reichsbürger vor.

Nähere Details zu den beiden Einsätzen lagen zunächst vor.

