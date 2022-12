Friedrichshain: Bewaffnetes Trio raubt Mann aus

Drei Räuber sind in der vergangenen Nacht in Friedrichshain festgenommen worden. Zuvor soll das Trio gegen 22.20 Uhr im Volkspark einen 56-Jährigen verfolgt und angehalten haben, wobei einer eine Waffe auf ihn gerichtet haben soll. Gleichzeitig forderten sie die Herausgabe von Wertgegenständen. Um die Drohung zu steigern, soll ein Zweiter mit einer weiteren Waffe in die Luft geschossen haben. Mit einem Portemonnaie flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Der 56-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft und weitere Beamte stellten die Verdächtigen im Alter von 16, 17 und 22 Jahren an der Einmündung Danziger Straße Ecke Margarete-Sommer-Straße und nahmen sie fest. Während sie bei dem 22-Jährigen und bei dem 16-Jährigen jeweils Waffen feststellten, führte der 17-Jährige ein Messer und Drogen mit sich.

Das Trio wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurde der 22-Jährige der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) überstellt, während die beiden Jugendlichen ihren Eltern übergeben wurden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes dauern an.

Neukölln: Brand in Seniorenheim - ein Toter

In einem Seniorenwohnheim in Berlin brach ein Feuer aus.

Foto: Pudwell

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Neukölln ist eine Person ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.