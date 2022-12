Im dritten Stock eines Neuköllner Seniorenheims bricht ein Brand aus. Nach dem Löschen entdeckt die Feuerwehr in einem der Zimmer eine Leiche.

Berlin-Neukölln Eine Tote bei Brand in Seniorenheim in Neukölln

Berlin (dpa/bb). Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Neukölln ist am Sonntagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Berliner Polizei deuten die bisherigen Ermittlungen auf fahrlässige Brandstiftung hin.

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, meldete ein Pfleger des Seniorenheims an der Schudomastraße gegen 6.40 Uhr einen Brand in einem der Patientenzimmer im dritten Obergeschoss. Die Feuerwehr löschte dort die Flammen.

In dem Zimmer, in dem das Feuer entdeckt worden war, fanden die Einsatzkräfte nach Ende der Löscharbeiten eine Tote. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um die 74-jährige Bewohnerin. Eine abschließende Identifikation steht laut Polizei aber noch aus. Die weiteren Ermittlungen führt demnach ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.

Eine 97-jährige Bewohnerin sowie der 32-jährige Pfleger wurden mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Zwei weitere Senioren im Alter von 82 und 92 mussten ihr Zimmer ebenfalls verlassen. Sie hatten der Polizei zufolge aber keine Beschwerden und kamen später auf anderen Etagen der Pflegeeinrichtung unter. Der Brand konnte der Feuerwehr zufolge schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zeitweise waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz.