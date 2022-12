Berlin: Auto landet nach Unfall auf dem Dach

Feuerwehr und Polizei stehen an der Unfallstelle in Prenzlauer Berg.

Prenzlauer Berg: Auto landet nach Unfall auf dem Dach

In der vergangenen Nacht ist es zu einem schweren Unfall in Prenzlauer Berg (Pankow) gekommen. Ein Audi-SUV war auf der Prenzlauer Allee nach einem Crash auf dem Dach gelandet. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde der Fahrer verletzt. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Friedrichshain: Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

In Friedrichshain waren in der vergangenen Nacht mehrere Personen in Streit geraten.

Foto: Pudwell

Mehrere Personen sind in der vergangenen Nacht in Friedrichshain in Streit geraten. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden bei der Auseinandersetzung an der Warschauer Brücke neben dem Eingang zur U-Bahn drei Personen teilweise schwer verletzt. Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mitte: Verletzte Person nach Wohnungsbrand

Die Feuerwehr löschte einen Wohnungsbrand in Mitte.

Foto: Pudwell

In einem Hinterhaus an der Almstadtstraße in Mitte hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. Während der Löscharbeiten fand die Feuerwehr in der Erdgeschosswohnung eine Person. Der Verletzte wurde zunächst vor Ort behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Die rund 50 Einsatzkräfte hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Mehrere Mieter mussten während des Feuerwehreinsatzes ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden von der Polizei in einem Einsatzwagen betreut. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

A24: Mann stirbt bei Unfall

In der Nacht ist auf der Autobahn A24 ein Autofahrer bei einem Unfall getötet worden. Der Mann war am frühen Samstagmorgen zwischen den Anschlüssen Pritzwalk und Meyenburg (Landkreis Prignitz) in Richtung Hamburg aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie der Lagedienst des Polizeipräsidiums in Potsdam mitteilte. Er fuhr demnach in den Straßengraben, wurde aus seinem Wagen geschleudert und verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

A13: Kleintransporter fährt auf Laster auf - ein Schwerverletzter

Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn A13 mit einem Laster zusammengestoßen. Dessen Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie der Lagedienst des Polizeipräsidiums in Potsdam mitteilte. Der Laster war demnach am Samstagmorgen zwischen den Anschlüssen Ortrand und Ruhland bei Straßenglätte ins Schleudern geraten. Dem Fahrer gelang es jedoch, das Fahrzeug zu stoppen. Der Kleintransporter fuhr hinten auf. Dessen Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Die Fahrbahn in Richtung Berlin war zweitweise voll gesperrt.

Oberhavel: Mann stirbt bei Arbeiten in Abrisshaus

Bei Arbeiten in einem Abrisshaus in Hohen Neuendorf im Landkreis Oberhavel ist ein Mann von einer einstürzenden Decke erschlagen worden. Der 44-Jährige war am Freitag damit beschäftigt, Klinkersteine aus einer Wand des Hauses zu brechen, als die Decke einstürzte, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude stand leer und war zum Abriss vorgesehen. Der Hauseigentümer, der das leblose Opfer fand, hatte dem Mann die Erlaubnis gegeben, dort zu arbeiten. Ein herbeigerufener Notarzt konnte dem 44-Jährigen nicht mehr helfen. Zuvor hatten andere Medien über den Vorfall berichtet.