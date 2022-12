Mitte: 29-Jähriger angeschossen und schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Mitte ist ein 29-Jähriger angeschossen und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am Donnerstagnachmittag in der Schulstraße zu einem Streit zwischen mindestens drei Menschen, wie die Berliner Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Daraufhin habe der mutmaßliche Täter auf den 29-Jährigen geschossen und sei zusammen mit seinem Begleiter in einem Auto geflohen. Der 29-Jährige kam mit einer schweren Schussverletzung in ein Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

A2: Lkw-Fahrer nach Unfall eingeklemmt

Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht zum Freitag bei einem Unfall auf der A2 zwischen zwei Lkw eingeklemmt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Brandenburg gab es einen Auffahrunfall zweier Lkw in Fahrtrichtung Potsdam zwischen Wollin und Brandenburg an der Havel. Ob der 69 Jahre alte Fahrer bei dem Unfall schwer verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. In den frühen Morgenstunden ist der Verkehr aufgrund der Bergungsarbeiten noch beeinträchtigt.

A12 Richtung Berlin: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Fahrbahn gesperrt

Auch auf der A12 Richtung Berlin gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Fahrbahn ist am Freitagmorgen zwischen Ausfahrt Friedersdorf und Autobahndreieck Spreeau gesperrt, meldet die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ).

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf der #A12 Richtung Berlin gab es einen #Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Die #Richtungsfahrbahn ist zwischen AS Friedersdorf und AD Spreeau #GESPERRT.

Auch auf der #A2 Ri. #A10 gab es zwischen Wollin und Brandenburg Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Die rechte Spur ist gesperrt. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) December 2, 2022

Lesen Sie auch: Einbruch in Tresorraum: 25.000 Euro Belohnung für Hinweise