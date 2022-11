Neukölln: Brand in der Karl-Marx-Straße

Zu einem Feuer in der Karl-Marx-Straße 129 in Neukölln wurde die Berliner Feuerwehr am Dienstagabend gegen 20 Uhr alarmiert. Es brannte in einem Wohn- und Geschäftsgebäude im 1. Obergeschoss. Die Brandursache ist unbekannt. Die Polizei ermittelt. Über Verletzte gibt es keine Informationen.

Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Karl-Marx-Straße war zwischen Briesestraße und Uthmannstraße mehrere Stunden vollständig gesperrt.

Tödlicher Unfall auf A9: Transporter rammt Auto auf Seitenstreifen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 ist im Landkreis Potsdam-Mittelmark ein 77 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Sein auf dem Standstreifen abgestelltes Auto war zwischen Niemegk und Klein Marzehns von einem Transportwagen gerammt worden, wie ein Sprecher der Polizei Potsdam sagte. Dessen Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Alter war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Leipzig gesperrt.

