A100: Autofahrer überholt mit Tempo 165 die Polizei

Mit 165 Stundenkilometern hat ein 21-jähriger Autofahrer auf der A100 in Berlin eine Streife der Autobahnpolizei überholt. Erlaubt war Tempo 80 - er war also mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Der Mann sei in der Nacht zu Montag über die nasse Autobahn gerast und habe andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, teilte die Polizei am Montagabend per Twitter mit. Ihr Fazit: „Fahrt beendet & Auto beschlagnahmt“.

Tempelhof: Zwei Autos brennen

Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht zum Dienstag zu einem Brand an der Briesingstraße gerufen. Dort standen zwei Autos in Flammen. Ein weiteres Auto, das davor stand, wurde vom Besitzer rechtzeitig weggefahren. Dennoch wurde es leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Köpenick: Supermarkt brennt aus

Über 100 Feuerwehrleute haben einen in Brand geratenen Supermarkt am Müggelsee gelöscht. Mehr darüber lesen Sie hier.

