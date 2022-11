Polizei Berlin sucht diese beiden Männer

Am hellichten Tag beleidigte ein Unbekannter einen Man an der Oranienstraße in Kreuzberg homophob. Später griff er ihn mit Faustschlägen an. Zwei Männer beteiligten sich daraufhin – sie schlugen ebenfalls zu. Der Mann erlitt bei dem Angriff am Sonnabend, den 2. April 2022, gegen 17 Uhr mehrere Kopfverletzungen.

Von den Tatverdächtigen gibt es Fotos, mit denen die Polizei nun nach ihnen sucht.

Der erste Tatverdächtige ist 55 bis 65 Jahre alt, hat kurzes, grauweißes Haar und einen grauweißen Vollbart. An dem Tag war er mit einem schwarzem längeren Mantel und einem schwarzen Shirt bekleidet.

Der zweite Tatverdächtiger ist ebenfalls zwischen 55 und 65 Jahre alt. Sein kurzes, lockiges Haar ist hellbraun. Er trug zur Tatzeit einen Schnurrbart und war mit einer blauer Jacke mit grünem und rotem Streifen auf der Brust bekleidet.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität und / oder dem Aufenthaltsort der gesuchten Tatverdächtigen geben?

.Wer hat die Täter vor, während oder nach der Tat gesehen?

.Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?

Über Hinweise freut sich das Landeskriminalamt