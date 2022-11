Gewalttat Antisemitischer Angriff in Ringbahn: Fahndung nach Tätern

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einer Dienststelle.

Nach einem antisemitischen Angriff in der Berliner Ringbahn sucht die Polizei mit Fahndungsbildern nach zwei Männer. Sie sollen einen 33-Jährigen am 13. September beleidigt und mit Fäusten geschlagen haben. Der Mann habe dabei mehrere Kopfverletzungen erlitten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.