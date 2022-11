Wedding: Schwerbehinderter auf U-Bahn-Gleis gestoßen

Im Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 24. November 2022.

Tiergarten: Kollision stoppt Verfolgungsjagd bei Siegessäule

Gegen 2 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Direktion 2 einen silbernen Mercedes an der Fasanenstraße in Charlottenburg kontrollieren. Daraufhin gab der Fahrer des Wagens Gas und flüchtete. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Über die Hardenbergstraße, den Ernst-Reuter-Platz und die Straße des 17.Juni, bis zum Kreisverkehr der Siegessäule zog sich die Jagd über drei Kilometer durch West-Berlin. Hier rammte der Mercedes-Fahrer ein Taxi.Fahrer und Beifahrer sprangen nun aus dem Fahrzeug. Die Beamten nahmen den Beifahrer vorübergehend fest. Der Fahrer entwischte und floh durch den großen Tiergarten – die Fahndung läuft. Der Taxifahrer und ein weiblicher Fahrgast wurden vor Ort von Notfallsanitätern erstversorgt. Dem flüchtigen Beifahrer wurden nach der Verhaftung die Augen ausgespült. Anzunehmen, dass die Polizisten Reizgas eingesetzt haben.

Von der Charlottenburger Fasanenstraße bis zum Kreisverkehr um die Siegessäule lieferten sich zwei Männer in einem silbernen Mercedes eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Foto: Morris Pudwell

Ob die Frau in ein Krankenhaus kam, ist nch nicht bekannt. An dem Taxi entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Mercedes, den die Flüchtigen nutzten, dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden sein und wurde zur Spurensicherung und Eigentumssicherung sichergestellt. Notfallsanitäter mussten die beiden Insassen des gerammten Taxis erstversogen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei der Durchsuchung des Mercedes wurden eine unbekannte Menge Bargeld sichergestellt und mehrere Smartphones.