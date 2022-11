Tödlicher Unfall: Auto prallt gegen Baum - zwei Tote

Auto prallt gegen Baum - zwei Tote

Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Groß Köris (Landkreis Dahme-Spreewald) am frühen Mittwochmorgen gestorben. Eine weitere Person wurde schwer verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Demnach kam das Auto eines 26-Jährigen in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die beiden Mitfahrer im Alter von 19 und 44 Jahren erlagen ihren Verletzungen noch am Unfallort. Der 26-jährige Fahrer wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Auto von der Straße abkam, war den Angaben zufolge noch unklar.

Lichtenberg: Mann von Tram erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Karlshorst am Dienstagabend ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 31-Jährige gegen 18.20 Uhr die Tramgleise auf der Treskowallee und wurde dabei – trotz abgesetztem Warnsignal und eingeleiteter Bremsung – von dem Triebwagen, den ein 54-Jähriger führte, erfasst. Der Fußgänger erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper, weshalb Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Der Triebwagenführer erlitt einen Schock und wurde vor Ort behandelt. Die Treskowallee war zwischen Waldowallee und Marksburgstraße für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis etwa 19.15 Uhr komplett gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Biesdorf: Bürocontainer brannte

In Berlin-Biesdorf hat in der Nacht ein Bürocontainer gebrannt. Wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte, löschten 18 Einsatzkräfte das Feuer. Die Löscharbeiten dauerten demnach etwa eine Stunde. Angaben zur Brandursache gab es zunächst nicht.

