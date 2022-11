Mariendorf: Meterlanges Trümmerfeld nach heftiger Kollision

Auf der Säntisstraße in Marienfelde (Tempelhof-Schöneberg) fuhren in der Nacht zu Dienstag zwei Fahrzeuge frontal ineinander. Die Polizisten vor Ort trafen auf ein großes Trümmerfeld. Noch dutzende Meter weit entfernt lagen Scheinwerfer und eine Stoßstange mitten auf dem Bürgersteig. Die Polizisten konnten keinen der beiden Fahrer vernehmen. Während der Rettungs-, Ermittlungs- und Bergungsmaßnahmen fuhr sich ein Busfahrer mit seinem Lininenbus fest, der wenden wollte. Er musste warten, bis die Einsatzstelle nach knapp 2,5 Stunden geräumt wurde. Am schwersten verletzt wurde laut Zeugenaussagen der Fahrer eines Lieferdienstes. Er war nicht angeschnallt.

Charlottenburg: Kreuzungs-Crash am Kudamm

Am Montagabend stießen am Adenauerplatz (Charlottenburg) zwei Autos zusammen. Ein beteiligtes Cabrio rutschte dabei gegen eine Ampel. Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten eine Frau vor Ort und brachten sie später in ein Krankenhaus. Der andere Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Foto: Pudwell

Oranienburg: Dach von Friseursalon brennt

Bei einem Brand im Stadtgebiet von Oranienburg ist das Dach eines Friseursalons abgebrannt. Das Feuer brach am Montagabend in einem mobilen Toilettenhäuschen aus und griff dann auf Mülltonnen, einen Zaun und das Dach eines Friseursalons in der Umgebung über, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer eindämmen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnungen verhindern. Wegen der Schäden am Dach ist der Friseursalon nicht mehr nutzbar und einsturzgefährdet. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 50 000 bis 100 000 Euro. Verletzt wurde niemand.