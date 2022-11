Brandenburg: Tierquäler töten Pferde mit perfiden Mitteln

Steglitz: Frau von Auto angefahren - schwer verletzt

Eine Seniorin ist in Steglitz von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Frau überquerte am Sonntagabend beim Gassi gehen mit ihrem Hund die Bergstraße, wie eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall auf die Straße geschleudert und dabei schwer verletzt. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der Hund wurde zur Versorgung in eine Tierambulanz gebracht, wie es hieß.

Spandau: Randalierer verletzt Polizist in BVG-Bus schwer

Zu einem Polizeieinsatz in einem Linienbus, bei dem ein Beamter schwer am Kopf verletzt wurde, kam es in der vergangenen Nacht in Spandau. Ein 48-jähriger Busfahrer der Linie 137 alarmierte gegen 22.45 Uhr die Polizei zur Haltestelle in der Carl-Schurz-Straße, nachdem er von einem Fahrgast beleidigt worden war. Als eine Streifenbesatzung eintraf, attackierte der 20-Jährige die Polizeikräfte mit Faustschlägen gegen deren Köpfe.

Auch nachdem der Aggressor überwältigt, zu Boden gebracht und gefesselt worden war, leistete er weiter Widerstand. Er kam anschließend für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurde danach auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Ein angegriffener Beamter kam mit dem Verdacht einer Hirnblutung zur stationären Behandlung in eine Klinik. Drei weitere Einsatzkräfte erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant versorgt.

Brandenburg: Viele witterungsbedingte Unfälle

Auf den Straßen Brandenburgs ist es aufgrund von Glätte in der Nacht zum Montag zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Allein in der Region um Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) kam es bis zum frühen Montagmorgen zu 14 witterungsbedingten Verkehrsunfällen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Auch in der Gegend um Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) gab es bei Schneefall eine Häufung von Unfällen. Ein Sprecher der Polizei appellierte: „Fahren Sie bitte vorsichtig! Vor allem wenn Sie noch Sommerreifen drauf haben.“