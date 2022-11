Neukölln: SUV erfasst Fußgängerin – Bis zum Tod geschleift

Im Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 18. November 2022.

Neukölln: SUV erfasst Fußgängerin – Über 500 Meter zu Tode geschleift

Berlin. Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr erfasste ein SUV der Marke Renault eine Fußgängerin in Neukölln. Weder der Fahrer des Wagens noch die Beifahrerin bemerkten offensichtlich etwas von der Kollision bei der Ausfahrt aus der Panda Apotheke auf der Mariendorfer Chaussee in Buckow. Denn das Fahrzeug fuhr einfach weiter, wendete nach Zeugenaussage sogar, ehe Passanten den Wagen stoppten. Die erfasst Fußgängerin konnte sich auch mit lauten Rufen nicht bemerkbar machen und wurde über eine Strecke von rund 570 Metern zu Tode geschleift.

Feuerwehr und Rettungswagen wurden alarmiert und befreiten die unter dem Unfallauto Eingequetschte mit einem Hebewagen. Dort konnte der Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen. Zeugen, die den Unfall von einem Bus der BVG aus mit ansehen mussten, wurden von der psychologischen Seelsorge betreut.