Pankow: Verfolgungsjagd durch Berlin und Brandenburg endet im Acker

Berlin. Gegen Mitternacht fiel Polizeibeamten in Zivil zwei Transporter auf der Autobahn A 114 in Pankow auf. Statt wie aufgefordert für eine Fahrzeug- und Personenkontrolle anzuhalten, gaben die Fahrer beider Kleinbusse Gas und fuhren davon. In Richtung Brandenburg und schließlich polnische Grenze lieferten sich die Flüchtigen in den beiden Fahrzeugen eine wilde Verfolgungsjagd. Auf der A 10 Richtung Frankfurt/Oder rammte eines der Fluchtautos die Zivilstreife, wie die "B.Z." berichtete.

Mit teilweise 160 km/h flohen beide Transporter vor der mittlerweile durch brandenburgische Einsatzkräfte verstärkten Verfolger über die A 11 Richtung Osten weiter und trennten sich erst bei der Ausfahrt zum Ort Schwaneberg. Nach einer Kollision mit einem Baum endete die Flucht für die Besatzung eines der beiden Transporter in einem Acker bei dem kleinen Ort im Randowtal. Der Flüchtige stieg aus dem Faherzeug und suchte Deckung in der Umgebung. Hier wurde er schließlich dank der Wärmebildkameras eines alarmierten Polizeihelikopters gefunden.

In dem verunfallten Transporter fanden Polizeibeamte mehrere Arbeitsmaschinen, die wahrscheinlich gestohlen und daher Grund für die Flucht war. Ein Drogentest ergab zudem ein positives Ergebnis für den Konsum von Amphetaminen. Ob es sich bei dem Flichtfahrzeug um einen gestohlenen Transporter handelt, ist noch unklar.

