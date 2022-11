Motorradunfall in Berlin – Biker schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend am Brunsbütteler Damm in Spandau.

Schwerer Motorradunfall in Spandau – Biker schwer verletzt

Berlin. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Spandau schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort prallte der Biker am Brunsbütteler Damm gegen ein Auto. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, musste vor Ort notärtztlich versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Kurzzeitig soll der Motorradfahrer sich in Lebensgefahr befunden haben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Feuer in Berlin-Mariendorf: Zehn Personen leicht verletzt

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr am Dienstagabend bei dem Feuer in einem Wohnhaus an der Rixdorfer Straße in Mariendorf.

Foto: Thomas Peise

In Mariendorf haben am Dienstagabend Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Laut ersten Angaben von vor Ort kam es gegen 21.40 Uhr zu dem Feuer an der Rixdorfer Straße. Wie der Feuerwehrleiter vor Ort mitteilte, wurden 10 Personen leicht verletzt, in Krankenhäuser mussten sie allerdings nicht transportiert werden. Bewohner des Wohnhauses wurden in einem Bus der Feuerwehr betreut. Die Rixdorfer Straße war während des Einsatzes gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lieberose: Auto kommt von der Straße ab – zwei Verletzte

Ein 82-jähriger Mann ist mit seinem Auto auf der B320 zwischen Lieberose und Lamsfeld (Landkreis Dahme-Spreewald) von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Eine 80-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall am Dienstagvormittag leichte Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beide wurden von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Während der Bergungsarbeiten des Autos wurde die Bundesstraße für rund eine Stunde vollgesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.