Friedrichshain: Mann randaliert im Jugendamt

Berlin. Am Montagmittag weigerte sich ein Mann, das Jugendamt Friedrichshain an der Frankfurter Allee zu verlassen. Er griff auch herbeigerufene Polizisten an. Weil er um sich schlug und trat, brachten ihn die Beamten zu Fall. Dort wehrte er sich weiter. Am Ende kam Pfefferspray zum Einsatz. Der Mann trug eine Kopfplatzwunde davon. Nun wird gegen ihn wegen Hausfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Außerdem soll er die Vertraulichkeit des Wortes verletzt haben, weil er mit seinem Handy ein Gespräch mit einer Sachbearbeiterin des Jugendamtes ohne deren Wissen aufgezeichnet hatte. Ein Polizist erlitt Hautabschürfungen am Kopf und an den Armen, ein anderer hat nun einen gebrochenen Mittelhandknochen.

Tödlicher Unfall in Berlin: Person von Lkw überrollt

Erneut ist es in Berlin zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine radfahrende Person kam ums Leben, als sie an einer Kreuzung in Alt-Hohenschönhausen von einem Lkw erfasst wurde. Mehr darüber lesen Sie hier.

Prenzlauer Berg: Frau angefahren und schwer verletzt

Eine 83-Jährige überquerte am Montag gerade die Cantianstraße an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg, als ein 71-Jähriger sie mit seinem Auto erfasste. Die Frau stürzte und wurde dabei am Kopf und an der Hüfte verletzt. Sie ist nun in einem Krankenhaus.

Nikolassee: Kind rennt nach Bus – schwer verletzt

Am Montagabend rannte ein Junge über die Potsdamer Chaussee in Nikolassee (Zehlendorf), um einen Bus zu erwischen. Ein 92-jähriger Autofahrer fuhr ihn an. Der Zehnjährige wurde schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang wird derzeit geklärt.

