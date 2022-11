Neukölln: SEK nimmt Gefährder auf offener Straße fest

Neukölln: SEK nimmt mutmaßlichen Gefährder fest

Berlin. Dieser Einsatz dauerte nur wenige Minuten: Am Sonntag gegen 23 Uhr griff das Spezialeinsatzkommando (SEK) in der Karl-Marx-Straße in Neukölln zu. Drei Personen wurden von Beamten, die überraschend aus Fahrzeugen sprangen, zu Boden gebracht und gefesselt. Unter den Personen befand sich nach Morgenpost-Informationen ein vom Staatsschutz beobachteter Gefährder. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann bekannt, im Besitz automatischer Waffen zu sein. In kurzer Zeit kam es zu einer sogenannten Zusammenrottung von Sympathisanten, weshalb der Zugriff blitzschnell erfolgte.

Der Festgenommene befindet sich nun am Flughafen BER im Abschiebegewahrsam und wurde noch am Morgen ausgeflogen. Der Zugriff wurde von Beamten einer Einsatzhundertschaft abgesichert.

Lesen Sie auch:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.