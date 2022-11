Friedrichshain: Sturz bei Rapper-Konzert - Verletzte

Friedrichshain: Person stürzt bei Rapper-Konzert - Verletzte

Berlin. Bei einem Konzert des US-amerikanischen Rappers "Kid Cudi" in der Verti Music Hall in Friedrichshain am Samstagabend sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Auskunft der Berliner Polizei fiel eine Person von einer Brüstung in die Menschenmenge, wobei zwei weitere Menschen verletzt wurden. Die Verletzten wurden nach Informationen von vor Ort in Begleitung eines Notarztes in Krankenhäuser verbracht. Weitere beteiligte Personen wurden von Rettungsanitätern gesichtet. Es war ein Großaufgebot der Berliner Feuerwehr vor Ort. Die genauen Umstände ermittelte am Unfallort die Berliner Polizei.

Volkspark Wuhlheide: Schlägerei unter Jugendlichen - Hubschrauber im Einsatz

Bei einer Schlägerei unter Jugendlichen im Volkspark Wuhlheide in Oberschöneweide sind mindestens zwei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Rettungskräfte und die Berliner Polizei kamen mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatzort. Da die Gruppe, die aus mehr als zwölf Personen bestand, nicht ausschließen konnte, dass sich noch mehrere Verletzte im Volkspark Wuhlheide aufhalten und in der Gegend herumirren, forderte die Polizei den Polizeihubschrauber "Pirol Berlin" an, der aus der Luft den dichten Wald mit seiner Wärmebildkamera absuchen sollte. Wie es zu den Streitigkeiten kam und ob Täter festgestellt werden konnten, ist gegenwärtig unklar.

Landkreis Oderland: Pkw kracht gegen Baum - eine Person stirbt

Auf der L236 zwischen Freudenberg und der B168 im Landkreis Oderland kam es zu einem tödlichen Unfall.

Foto: Thomas Peise

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der L236 zwischen Freudenberg und B168 im Landkreis Oderland zu einem schweren Verkehrsunfall, bei der eine Person verstorben ist. Ein Pkw kam von der Straße ab und krachte gegen ein Baum. Die Straße war voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

