Im Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 12. November 2022.

Hohenschönhausen: Auto gerät ins Gleisbett der Tram

Berlin. Am Freitagabend ist ein Autofahrer mit seinem Pkw in der Zingster Straße in Hohenschönhausen ins Gleisbett der Straßenbahn geraten. Mit einem Spezialfahrzeug der BVG wurde der Wagen wieder aus den Schienen gezogen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

