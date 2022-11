Wilde Verfolgungsjagd durch Ost-Berlin mit Drogenkurier

Pankow/Steglitz: Razzia in Spätis und Shishabars

Berlin. Bei einem Verbundeinsatz von Landeskriminalamt (LKA), Ordnungsamt und Zoll haben rund 40 Beamte am Donnerstagabend zwei Spätis und vier Shishabars in Pankow und Steglitz überprüft. Ein Spätkauf in der Danziger Straße wird der Großfamilie R., einem bekannten Clan in Berlin, zugeordnet. Das Geschäft soll sich vorher in der gleichen Aufmachung in der Wildenbruchstraße in Neukölln befunden haben.

Bei den Kontrollen wurde neben gewerberechtlichen Verstößen auch zweimal der illegale Ausschank von alkoholischen Getränken festgestellt und unterbunden. In einem der Spätis beschlagnahmten die Beamten mehr als 300 E-Shishas ohne Verkaufszulassung. Zudem wurde in mehreren der Läden eine unregelmäßige Kassenführung festgestellt, Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz sowie in einer Shishabar in Steglitz erhöhte Co-Werte.