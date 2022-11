Berlin-Steglitz: Kind von Fahrzeug erfasst – Zeugen gesucht

Treptow: Mutmaßliche Drogendealer liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In der Nacht auf Donnerstag haben sich die Insassen eines Kleintransporters eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Ostberlin geliefert. Bereits in Treptow war einer Streife das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Als die Polizisten den weißen Renault Traffic an die Seite ordern wollten, gab der Fahrer Gas. Durch mehrere Bezirke und Viertel flüchteten die Businsassen vor der mittlerweile verstärkten Polizei. Auf der Lichtenberger Siegfriedstraße soll der Kleintransporter den Verfolgern mit rund 150 Km/h zwischenzeitlich entwischt sein, wie die "B.Z." berichtete. Als die Beamten den flüchtigen Wagen wieder ins Visier nahmen, soll er von einem noch unregistrierten Verkehrsunfall an der Frontstoßtstange zerbeult gewesen sein. Nachdem Polizisten in der Adolfstraße auf Höhe der Frankfurter Alleee eine Straßensperre errichtet hatten, versuchten die drei Personen im Kleintransporter zu Fuß weiterzuflüchten. Der Fahrer soll noch an Ort und Stelle festgenommen worden sein, während ein Flüchtiger 250 Meter vom Fluchtwagen entfernt von fünf Polizeibeamten überwältigt wurde. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten verletzt. Nach der dritten Person wurde eine Fahndung ausgeschrieben.

Während der Flucht zu Fuß offenbarte sich der Grund für die Aktion: Der Flüchtigte versuchte sich einer Tasche voller Drogen, unter anderem Amphetamine und Tabletten, zu entledigen. Ermittelt wird nun unter anderem wegen Widerstand und Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss, Drogen-Besitz und verbotenem Auto-Rennen.

Lichtenow: Lastwagen mit Windrad-Bauteil blockierte B1

Ein Lastwagen mit einem geladenen Windrad-Bauteil blockiert seit Stunden die B1 in Lichtenow (Landkreis Märkisch-Oderland) Richtung Müncheberg. Seit Mitternacht versucht ein Bergungsunternehmen den festgefahrenen Lkw samt Ladung von der Fahrbahn am Ortseingang zu räumen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Das Bauteil muss vermutlich zunächst entladen werden, bevor die B1 geräumt werden kann. Dies kann nach Angaben der Polizei noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Derzeit können deshalb nur vereinzelt Autos die B1 Richtung Müncheberg befahren. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 10.000 Euro.

