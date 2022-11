Hähnchenwagen auf der A 10 bei Oranienburg in Flammen

Oranienburg: Hähnchengrillwagen in Flammen – Vollsperrung der A 10

Auf der A 10 Richtung Hamburg ist ein mobiler Hähnchengrill in Flammen aufgegangen. Der 56-jährige Fahrer des Grillwagens habe zwischen Oranienburg und Oberkrämer im Landkreis Oberhavel Rauch aus seinem Fahrzeug bemerkt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Dem Fahrer sei es daraufhin gerade noch gelungen, das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen abzustellen und zu verlassen, bevor der Grillwagen in einen Vollbrand geriet. Dabei wurde der 56-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die A 10 musste am Dienstagabend aufgrund von Löscharbeiten für 40 Minuten voll gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt rund 50 000 Euro. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt