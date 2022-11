A100: Lange Staus nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen

A100: Langer Stau nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Auf der Berliner Stadtautobahn A100 ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, steht aus diesem Grund aktuell Richtung Wedding nur der rechte Fahrstreifen zur Verfügung. Der Stau reiche zurück bis zur Anschlussstelle Tempelhofer Damm. Autofahrer müssten mit bis zu 60 Minuten Wartezeit rechnen. Auf der Avus (A115) reiche der Stau bis Anschlussstelle Spanische Allee, die Wartezeit betrug dort am Vormittag zeitweilig mehr als 20 Minuten. Nach ersten Erkenntnissen waren mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, es gebe mehrere Verletzte, allerdings keine Schwerverletzten, wie die „B.Z.“ berichtete.

Marzahn: Kind von Tram erfasst und schwer verletzt

Ein zwölf Jahre alter Junge ist am Montag bei einem Unfall in Marzahn schwer verletzt worden, Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Junge gegen 18.25 Uhr an der Landsberger Allee Höhe Pyramidenring die Gleise einer Straßenbahn und wurde dabei von einem herannahenden Zug der Linie M 6 erfasst. Der Zwölfjährige erlitt bei dem Unfall Gesichtsverletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der 35 Jahre alte Tram-Fahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Hellersdorf: Auto brennt vollständig aus

Bei dem Feuer wurde das Auto zerstört.

Foto: Thomas Peise

In Hellersdorf hat am Montagabend ein Auto gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer an der Oelsnitzer Straße rasch löschen, das Fahrzeug brannte dennoch vollständig aus, wie es vor Ort hieß. Fotos vom Einsatzort zeigen, wie eine Person in Handschellen abgeführt wurde. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.