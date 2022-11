Weihnachtsbaum für Breitscheidplatz: Polizei stoppt Transport

Die Polizei hat den Transport des Weihnachtsbaums für den Markt an der Gedächtniskirche gestoppt, die Aufstellung verschiebt sich.

Der Weihnachtsbaum für den Breitscheidplatz wird am Montag auf einen Tieflader gehoben. Mitten in der Nacht sollte es dann Richtung Gedächtniskirche. Doch die Polizei stoppte den Transport.

Berlin. Auf dem Berliner Breitscheidplatz sollte am Dienstagvormittag der traditionelle Weihnachtsbaum aufgestellt werden. Doch beim Transport der Kolorado-Tanne kommt es aktuell zu Problemen.

Wie der RBB berichtet, konnte der Laster in der Nacht nicht aus Bohnsdorf (Treptow-Köpenick) losfahren.

Polizisten untersagten demnach die Fahrt, weil die Fracht zu groß für die Passage durch den Britzer Tunnel sei. Der Radiosender „Berliner Rundfunk 91.4“ meldete, man plane nun mit einer Alternativroute. Die Tanne komme am Dienstag nicht am Breitscheidplatz an.

Der gut drei Tonnen schwere und mehr als 18 Meter hohe Nadelbaum wird mit dem Kran über das Wohnhaus in Bohnsdorf gehoben.

Die drei Tonnen schwere und mehr als 18 Meter hohe Kolorado-Tanne stammt in diesem Jahr von Margot Herre und Klaus Peters. Das Paar folgte Anfang des Jahres dem Aufruf des Berliner Schaustellerverbands und bewarb ihre Koloradotanne für den den Posten als Weihnachtsbaum.

Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche soll am 21. November starten.