Im Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 7. November 2022.

Tempelhof: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

In Tempelhof hat es am Sonntag einen schweren Unfall gegeben. Ein Motorradfahrer war gegen 18.50 Uhr an der Ecke Ullsteinstraße / Schätzelbergstraße mit einem Smart kollidiert. Ein zweiter Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß vermeiden.

Der verletzte Motorradfahrer wurde von Sanitätern erstversorgt und kam anschließend in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Sperrungen. Auch die Buslinie 170 war davon betroffen.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.