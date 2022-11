41-Jähriger bei Kneipenstreit in Marzahn niedergestochen

Marzahn: Auseinandersetzung eskaliert – 41-Jähriger niedergestochen

In Marzahn wurde ein Mann in der vergangenen Nacht schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 41-Jährige kurz vor 2 Uhr in einer Bar in der Marzahner Promenade mit einer bislang unbekannten Personengruppe in Streit geraten sein. Die Auseinandersetzung soll sich im weiteren Verlauf vor die Bar verlagert haben, wo der Mann mutmaßlich mit einem Messer schwer am Oberkörper verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Angegriffenen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den Tatverdächtigen dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) geführt.

Dahlem: Iranische Botschaft mit Farbbeuteln beworfen – Staatsschutz ermittelt

Nach einem Farbbeutelwurf vor der iranischen Botschaft in Dahlem hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die beiden Tatverdächtigen wurden bisher nicht gefasst. Auch Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat liegen noch nicht vor, wie eine Sprecherin der Berliner Polizei am Sonntag sagte. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.

Am Samstagnachmittag hatten die beiden bislang Unbekannten Farbbeutel in Richtung der Botschaft der Islamischen Republik Iran in der Podbielskiallee in Berlin-Dahlem geworfen. Nach Angaben der Polizei traf einer der beiden Farbbeutel einen Sockel vor dem Gebäude, der zweite den Schutzzaun davor. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Schweinfurthstraße. Verletzt wurde niemand.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.