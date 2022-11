Friedrichshain: Brennpunkteinheit verhindert Messerstiche

Friedrichshain: Polizisten verhindern offenbar Messerstiche

Unter der Warschauer Brücke (Tamara-Danz-Straße) in Friedrichshain sollen in der Nacht zu Sonnabend nach ersten Informationen mindestens neun Person in Streitigkeiten geraten sein. Eine zivile Brennpunkteinheit der Polizei beobachtete die Streitigkeiten zufällig. Ein Beamter sah, wie ein Mann ein Messer angriffbereit hinter dem Rücken hielt. Sofort gaben sich die Kräfte der Berliner Polizei zu erkennen, zogen ihre Dienstwaffen und drohten mit Schusswaffengebrauch, sollte nicht das Messer fallen gelassen werden. Der Mann mit dem Messer und die weiteren Beteiligten wurden festgenommen, mindestens vier Personen vorübergehend die Freiheit entzogen. Ein Jagdmesser und ein Klappmesser wurden sichergestellt. Es wird wegen Bedrohung ermittelt.

Neukölln: Razzia in zehn Objekten

In Neukölln fand in der Nacht zu Sonnabend eine Razzia statt.

Bei einem Verbundeinsatz des Ordnungsamts, Zoll und der Berliner Polizei wurden rund zehn Objekte rund um die Hermannstraße in Neukölln kontrolliert. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Unter anderem sollen auch Drogen gefunden worden sein.

Marzahn: Autofahrer fährt Fußgängerampel an Tram-Haltestelle um

Die Fußgängerampel verschwand bei dem Unfall komplett unter dem Auto.

Aus bisher ungeklärter Ursache knallte in der Nacht zu Sonnabend gegen 1.10 Uhr der Fahrer eines Mazda auf der Rhinstraße in Marzahn gegen eine Fußgängerampel an einer Tramhaltestelle auf Höhe der Landsberger Allee. Er begrub sie vollständig unter sich. Passanten kamen nicht zu Schaden. Ob der Fahrer verletzt wurde, ist unklar. Die Berliner Feuerwehr zog das Fahrzeug aus dem Unfallbereich auf den Bürgersteig. Die genauen Umstände des Unfalls ermittelt nun die Berliner Polizei.

Charlottenburg: Feuerwehr wegen qualmendem E-Scooter im Einsatz

Die Berliner Feuerwehr untersucht den qualmenden E-Roller.

Im Terwielsteig in Charlottenburg kam es am Freitag gegen 22.40 Uhr zu einem nicht seltenen, aber gefährlichen Einsatz der Berliner Feuerwehr. Ein Bewohner wollte den Akku seines E-Scooters laden. Dabei kam es offenbar zu einem Kurzschluss. Der Roller fing plötzlich an zu qualmen. Der Mann löste das Ladekabel, brachte den Roller auf den Balkon seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus und alarmierte die Feuerwehr. Diese holte den Roller vom Balkon auf die Straße und begann mit der Zerlegung des Gefährts, um an den qualmenden Akku zu gelangen. Es kam nicht zu einem Brand, das Gerät beruhigte sich.