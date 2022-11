Polizei Berlin sucht nach vermisster 13-Jähriger

Die Polizei Berlin bittet bei der Suche nach einer 13-Jährigen um die Hilfe der Bevölkerung und hat dazu Fotos veröffentlicht. Miriam Pfeiffer war zuletzt am Donnerstag, 3. November 2022, gegen 14 Uhr im Bereich des S-Bahnhofs Merower Allee gesehen worden und ist seitdem verschwunden. Sie soll kein Handy bei sich haben.

Beschreibung der Vermissten:

etwa 1,60 m groß

lange dunkelblonde Haare

wirkt älter, eher wie 16 bis 18 Jahre

blaue Augen

mittig auf der Stirn eine gerade vertikal verlaufende etwa 3 bis 5 cm lange Narbe

künstliche Fingernägel

zuletzt bekleidet mit weißen Sportschuhen von Nike, einem schwarzen Rollkragenpullover und einer grauen Jogginghose

führte eine kleine, schwarze Umhängetasche

trug eine dünne Halskette mit einem Anhänger (Schützen-Sternzeichen)

Miriam Pfeiffer ist seit dem 3. November 2022 verschwunden. Die Polizei sucht nach iher.

Foto: Polizei Berlin

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen:

Wer hat die 13-Jährige nach dem 3. November 2022, 14 Uhr gesehen und kann Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Hinweise richten Sie bitte an die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 - 912444, per E-Mail an lka124hinweise@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.